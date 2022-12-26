Gassal olarak görev yapan bir vatandaş, sosyal medyada katıldığı programda başına gelen ilginç olay hakkında bilgi verdi. 5 kişi olarak bir cenazeyi teslim aldıklarını belirten Gassal, "Cenazeyi teslim aldıktan sonra yıkamaya götürdük. Kefeni açmaya çalıştığımda sürekli yeni bir katman daha çıkıyordu. Cenazenin elleri de yumuşmuştu" dedi.
Daha sonra herkesi odadan çıkardığını belirten gassal, "Durum böyle olunca herkesi odadan çıkarmak zorunda kaldım. Daha sonra da meftaya dönerek 'Herkes gitti, hava sıcak. Müsaade et de seni yıkayalım' dedikten sonra kefeni açabildim. Öyle söyledikten sonra da yıkadım onu" ifadelerini kullandı.
Gassalın anlattığı hikaye çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları da kendilerinin başına benzer durumlar geldiği yönünde yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Ölüyü yıkamak için kefenini açan gassal, karşılaştığı manzara sonrası herkesi odadan çıkarmış - Son Dakika