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Gaston Campi Trabzon'da

7 saat önce

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Gaston Campi Trabzon'da, System.String[]
Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sabah saatlerinde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper oyuncusu Gaston Campi, uzun bir yolculuğun ardından sabaha saat 05.00 sıralarında Trabzon geldi. Havalimanı Dış Hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Campi, Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı ve daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla alandan ayrıldı. Bordo-mavili kulüp bugün Arjantinli oyuncuyu bir dizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra yapacağı görüşmenin ardından transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. - TRABZON
Trabzonspor, Trabzon, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:43 Kaynak: İHA
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