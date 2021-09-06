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AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek

06.09.2021 17:32

Afyonkarahisar, 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivaline hazırlanıyor.

Afyonkarahisar, 3. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivaline hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Vali Gökmen Çiçek'in çabalarıyla 14-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı Gastronomi Konağı'nda yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Afyonkarahisar Profosyonel Aşçılar Derneği arasında imzalanan protokolle düzenlenecek festival öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Hamza Kalkan, 14-17 Ekim 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği organizasyonuyla lezzet festivalini yapmayı planladıklarını kaydetti.

Dernek olarak Afyonkarahisar ve Türk mutfağı için ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:

"2012 yılında 'yedi bölge, yedi lezzet' adı altında ilk etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliği 2018 yılına kadar devam ettirdik. 2018 yılında bu etkinliği Gastro Afyon adı altında uluslararası boyuta taşıdık. 2018 yılında Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye öncülüğünde STK ve kuruluşlarımızla UNESCO çalışmaları başlattık ve başvuru sonucunda UNESCO tescilini aldık. Geçen yıl pandemi nedeniyle festivali gerçekleştiremedik. Bu sene inşallah iyi bir organizasyonla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu etkinliğe gastronomi tescilli yurt içi ve yurt dışından 35 şehrin temsilcileri, büyükelçileri ve içerisinde gurmeler, yemek yazarlarının bulunduğu geniş katılımlı bir festivale hazırlanıyoruz."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 31 Ekim itibarıyla Afyonkarahisar'ın dünyada 36, Türkiye'de üç gastronomi şehirden biri olarak ilan edildiğini belirtti.

İnşallah bu sene Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde 14-17 Ekim tarihleri arasında muhteşem bir festival yapacaklarını söyleyen Zeybek, "Şehirdeki gıda sektöründe olan işletmelerin gastronomi alanında aldığı bu unvanı üretimlerine de yansıtmaları, marka değerlerini ön plana çıkarmaları için çaba sarf ediyoruz. On binlerce yıl önceden günümüze kadar gelmiş kadim bir kültüre sahip olan Afyonkarahisar; mutfak kültürü, yüzyıllardır kullandığı mutfak araç gereçleri ve yöresel tariflerinin korunarak nesilden nesle aktarımı açısından oldukça zengin bir kent." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın yaptığı organizasyonlar ile dikkat çeken şehirler arasında olduğunu da belirten Vali Gökmen Çiçek, yaptıkları organizasyonlarla şehri tüm Türkiye'de adından söz ettirir hale getirdiklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyadan şeflerin bir araya geleceği, yerli ve yabancı basın temsilcilerinin, üniversitelerin, gastronomi yazarlarının bir araya geleceği "Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" eğitsel ve sanatsal aktiviteler, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi eğlenceli ve lezzetli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Medeniyetler şehri Afyonkarahisar'ın kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlayan organizasyonda, şehrin orijinal özelliklerini koruyan özgün ve doğal tatları, el sanatları, tarım ve gıda ürünleri ziyaretçilere tanıtılacak.

AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek
AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek

Gastronomi, Karahisar, Turizm, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivalinin 3'sü düzenlenecek - Son Dakika


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