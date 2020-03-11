Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali'nden Karacabey'e 2 madalya - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali'nden Karacabey'e 2 madalya - Son Dakika Ekonomi

Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali'nden Karacabey'e 2 madalya

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"nde Karacabey'den iki yarışmacı birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali'nden Karacabey'e 2 madalya, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"nde Karacabey'den iki yarışmacı birer altın ve gümüş madalya kazandı.

İlçe bir kafeteryada çalışan Cansu Bingül ve Sultan Abi, festival kapsamında düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması'na katıldı.

Şefleri Mert Çipli ile yarışmalara hazırlanan aşçı yardımcılarından 19 yaşındaki Cansu Bingül, hazırladığı bonfile sarma ile birincisi oldu. 20 yaşındaki Sultan Abi de bıldırcın içli, kaz ciğerli ve kuru meyveli keşkek ile ikinciliği elde etti.

Yarışma sonunda birinci Cansu Bingül altın, Sultan Abi ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Mert Çipli, "İki arkadaşımızı başarılarından ötürü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Amacımız, Türk mutfağını yeni sunumlarla şekillendirmek. Bundan sonra Bursa ve Eskişehir'de yapılacak yarışmalara da katılacağız. Kısacası Türkiye genelinde nerede yarışma olursa biz de orada olacağız ve mutfağımızın önünü madalyalarla dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Karacabey, Fethiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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