'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı - Son Dakika

'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı

19.10.2020 16:28
'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı, System.String[]

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı ve gençlerin aşçılığa yönelmesine öncülük etmesi planlanan 'Gastro İzmit Yemek Festivali'ni tanıttı.

İZMİT Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı ve gençlerin aşçılığa yönelmesine öncülük etmesi planlanan 'Gastro İzmit Yemek Festivali'ni tanıttı.

İzmit Belediyesi tarafından 21-25 Ekim'de yapılacak 'Gastrofest', Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya Başkan Hürriyet ile birlikte Uluslararası Gastronomi Federasyon Başkanı Mehmet Kaplan, Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut da katıldı. İzmit bölgesinin yöresel lezzetlerinin tanıtılmasının amaçlandığı festivalde aşçılar, en iyi yemeği yapmak için yarışacak. Kortejle 21 Ekim'de başlayacak Gastro İzmit Festivali kapsamında 'Ev Hanımları Yarışması', 'Gençler Türk Mutfağı Ana Yemek Yarışması', 'Taze Makarna Yarışması', 'Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler Yarışması', 'Tatlı Yarışması ve Gençler Ekip Yarışması' yapılacak. Her günün sonunda ise yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, "Projemizin ismi 'Gastro İzmit'. Özellikle İzmit mutfağı ve Türkiye'deki diğer illerimizin mutfakları bizim için kıymetli. Gastro konusu benim de ilgi alanlarımdan bir tanesi. Bu konuda biz de İzmit'te ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde, sayın başkanlarımızın önerileri doğrultusunda burada bir 'Gastro İzmit Yemek Festivali' yaparak, 3 günlük güzel bir yemek yarışması gerçekleştirmeyi planladık. Uluslararası Gastronomi Federasyonu tarafından düzenlenen ve İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan 'Gastro İzmit Gastronomi Festivali', yemek festivalimizi 21-25 Ekim tarihleri arasında Gülümse Kafe'de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Kaplan ise "Amacımız Türk mutfağını tanıtmak. Tabi ki biz 81 ili gezerek tüm yöresel mutfaklara destek veriyoruz. 'Neden mancarlı pideyi, İzmit'imizin pişmaniyesini veya daha güzel yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmayalım?' diye sorduk kendimize. Biz bunu kendimize görev edindik açıkçası. Burada yapacağımız çalışmalar ile gençlere güzel bir örnek olacağız. Yeni yetişen nesillerimize kültürümüzü, yöreselimizi, geçmişten bugüne kaybolan yemeklerimizi göstermek, öğretmek istiyoruz" diye konuştu.

'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı
'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı
'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı
'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı

Fatma Kaplan Hürriyet, Gastronomi, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Son Dakika! Eylem hazırlığında olan, biri devlet hastanesinde görevli 4 PKK'lı terörist yakalandı 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi
Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter Mourinho, Gareth Bale'ın adını duyunca küplere bindi: Artık yeter         
17:26
Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti         
16:51
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin         
16:06
Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı         
15:52
2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı 2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı         
15:32
8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı         
15:14
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor Diyarbakırlı esnaf 17 yıldır tabelasız olarak hizmet veriyor         
12:58
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu Eğlence mekanında 2 bin 500 TL gelen hesap, kavga sebebi oldu         
11:07
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 17:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Gastro İzmit Festivali' tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei