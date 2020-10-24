Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor

24.10.2020 11:35
Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

İzmit'in yemek kültürünün tüm Türkiye'ye tanıtılması amacıyla İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu İzmit'in ilk yemek festivali Gastro İzmit 3. gününü de geride bıraktı.

İzmit'in yemek kültürünün tüm Türkiye'ye tanıtılması amacıyla İzmit Belediyesinin düzenlemiş olduğu İzmit'in ilk yemek festivali Gastro İzmit 3. gününü de geride bıraktı.

Gastro İzmit Yemek Festivali'nin 3. gününde Taze Makarna ve Büyükler Türk Mutfağı Ana Yemekler kategorilerinde yarışma gerçekleştirildi. Vatandaşların da Covid19 tedbirlerine uygun olarak takip ettiği yarışmalarda, Michelin Yıldızlı şefleri jüri üyeliği yaparken, yarışmacılar Türk mutfağının birbirinden güzel yemeklerini sergiledi. Yarışmacılar gruplar halinde performanslarını sergilerken, günün sonunda dereceye giren yarışmacılara madalyaları verildi.

Gastro İzmit'in 4. günü olan 24 Ekim'de Tatlı Yarışması ve Gençler Ekip Yarışması düzenlenecek. Saat 11.00'da başlayacak olan yarışmalarda genç aşçılar altın madalya için yarışacak. Gastro İzmit festivalinin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar özel ödüllerle uğurlanacak. Yılın Altın Şefi Büyükler, Yılın Altın Şefi Gençler ve Hijyen Madalyası olmak üzere üç ayrı madalya ile yarışmayı tamamlayacak olan finalistlere ödüllerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verecek. - KOCAELİ

Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor
Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor

Michelin, Türkiye, İzmit, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gastro İzmit hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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