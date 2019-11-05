Son Dakika Haberleri: "Gastro Sakarya" için çalışmalar başladı
Son Dakika Güncel 'Gastro Sakarya' için çalışmalar başladı

"Gastro Sakarya" için çalışmalar başladı

8 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın gastronomisini tanıtmak amacıyla hazırlanacak olan "Gastro Sakarya" adlı kitap için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın gastronomisini tanıtmak amacıyla hazırlanacak olan "Gastro Sakarya" adlı kitap için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın geniş ve özgün bir mutfak kültürüne sahip olmasına rağmen, bu kültür üzerine yeterince akademik araştırma yapılmadığından turizm tanıtım ve organizasyonlarında bu özelliğinin yeterince kullanılamadığını ve ilin bu gelirden payını alamadığını kaydetti.

Mevcut bazı işletmelerin gastro turizminde seslerini duyurmada üstün gayret sarf ettiğini, yeni işletmelerle ve yapılacak tanıtım çalışmalarıyla Sakarya'nın keşfedilecek bölge olmaya aday olduğunu dile getiren Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya'nın gastronomisini tanıtmak amacıyla hazırlanacak olan 'Gastro Sakarya' adlı kitap için çalışma başlattık. Sakarya Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip, köy köy, ilçe ilçe saha çalışmalarını yürütüyor. Şehrin unutulmaya yüz tutmuş tatları, sofraların yıldızı yemekler, yemeklerle birlikte biriken sofra kültürü, hafıza, hikayeler toplanacak. Sakarya'nın tarihsel restoranlarına, ünlü aşçılarına ve köylerden toplanılmış unutulmaya yüz tutmuş 100 yöresel yemek tarifine bu kitapta yer verilecek. Bu birikimden yola çıkılarak Sakaryalı mutfak ustaları ile gastronomi rotasında noktalar oluşturulacak."

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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