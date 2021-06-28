Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Gastronomiyi ekonomik kalkınmanın, sosyal gelişmenin bir kaldıracı haline getirebiliriz. Kore, bir tek turşuyla kendini gastronomi turizminin merkezi olarak anlatıyorsa, biz anlatamıyorsak demek ki birtakım şeylerde eksiklik yapıyoruz. İğneyi de, çuvaldızı da, her şeyi kendimize batırmamız lazım." dedi.

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilen Gastro Show, İstanbul'da kapılarını açtı. 30 Haziran'a kadar İstanbul Kongre Merkezi açık alanında devam edecek etkinlik, gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, gastronominin, kültürün çok önemli bir parçası, kültürel miras kadar önemli bir konu olduğunu söyledi.

Dünyanın en zengin 3 mutfağından birinin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"O zaman 'gastronomi turizminden hak ettiğimiz payı neden alamıyoruz' konusuna odaklanmamız lazım. Gastronomiyi ekonomik kalkınmanın, sosyal gelişmenin bir kaldıracı haline getirebiliriz. Kore, bir tek turşuyla kendini gastronomi turizminin merkezi olarak anlatıyorsa, biz anlatamıyorsak demek ki birtakım şeylerde eksiklik yapıyoruz. İğneyi de, çuvaldızı da, her şeyi kendimize batırmamız lazım. Bu konuda çalışmamız lazım.

Geleneksel tarifleri verdiğimiz restoranlarımız yok. Bunun için çalışma yapmamız lazım. Yerel tariflerin, şehirdeki restoranlarda veriliyor olması gerek. Menülere, yerel tariflerin de konulması konusunda çağrı yapmak istiyorum; Türk yemeklerini lütfen dünyaya yabancı kavramlarla açıklamaya çalışmaktan vazgeçin. Adı mantıysa bunu dünyaya mantı diye öğreteceğiz. Bu, kanunla olmaz, bu bir farkındalık, bilinçlenme... Bunlar markalaşmanın A, B, C'si..."

Yavuz, gastronomi turizminin geliştirilmesi için Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Yeni dünya trendi; yereli deneyimleme, dijitalleşme"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gastronomi turizminin gelişmesi adına Gaziantep'te yapılan çalışmalara ve şehrin potansiyeline değindi.

Şahin, "Kalkınma, demokrasi yerelde başlıyor. Ölçmediğiniz hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Hedefe ulaşmak için bir swot analizi yapıp, güçlü ve zayıf taraflarınızı belirleyip buna göre üstüne gitmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Belediye başkanlığına başladığından bu yana şehrin potansiyelini artırmak için yaptıkları çalışma ve projeler hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Elimizdekilerin hepsinden bir stratejik eylem planı çıkardık. Özellikle pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın kodlarına göre kendimizi çok hızlı revize ettik. Bu yeni dünya trendi; yereli deneyimleme, dijitalleşme. Artık geleneksel yapıyla devam edemeyiz. Dünyanın yeni dilini oluşturmamız gerekiyor. Pandeminden sonra deneyimleme alanı geliyor. İnsanlar gelip bir bağ bozumu yapmak, hasat yapmak istiyor. Bunun dilini iyi oluşturmamız lazım."

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir ise dünyada seyahat edenlerin yüzde 90'ının gidecekleri yerlere gitmeden önce gastronomisini incelediklerini belirterek, "Dünya turizminin yüzde 30'u şu an gastronomi içerikli, gelirin yüzde 30'unu yeme-içme sektörü oluşturuyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında, son yıllarda hızla artıyor. 4-5 yıl önce yüzde 5'ler civarında olan rakam, 2019'a geldiğimizde yüzde 20'lere kadar çıktı. Pandemi olmasaydı dünyadaki orana yakın olurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Gastronomide şu anki seviyemizi hak etmiyoruz, daha iyisini hak ediyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Gastronomi bir kültür aynı zamanda tarım ve turizmin kesişme noktası. Tarımı da, turizmi de ileriye götürebilecek bir kesişme noktası. Pandemi döneminde her şey sıfırlandı ve sıfırdan başlayacak. Bu başlangıç geçmişten beslenerek, geleceği planlayarak yapılacak. Gastronomide şu anki seviyemizi hak etmiyoruz, daha iyisini hak ediyoruz. Bu mücadele için hepimizin iş birliği yapması, el ele vermesi gerek. Çok ciddi şekilde dayanışmayı öne çıkarmamız gerek." şeklinde konuştu.

Etkinliğe eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı da katıldı.