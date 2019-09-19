GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı
2 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı.
Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01
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