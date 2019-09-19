Son Dakika Haberleri: GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı
Son Dakika Güncel Haber

GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı

2 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı.

Gaziantep'te düzenlenen GastroAntep gastronomi festivaline aralarında dünyaca ünlü şefler ve yemek yazarlarının da bulunduğu 1 milyon ziyaretçi katıldı

GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 metrekarelik dükkanında kilim üretip dünyanın öbür ucuna gönderiyor
Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:13:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GastroAntep Festivali'ne 1 Milyon Ziyaretçi Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]