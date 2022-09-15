Festival kapsamında Gaziantep Kalesi 'nden başlayan kortej yürüyüşü, Festival Park alanına kadar devam etti. Mehter takımı, motor ve klasik araba konvoyu ile alana gelen binlerce vatandaş, kurulan stantlardan birbirinden lezzetli yemeklerin tadına baktı.

Kaynak: DHA

Gaziantep Kalesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı (2) - Son Dakika

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