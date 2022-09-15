GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı (2) - Son Dakika
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GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı (2)

15.09.2022 22:35
GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı (2)

FESTİVAL ATEŞİ YAKILDIFestival kapsamında Gaziantep Kalesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Festival Park alanına kadar devam etti.

FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Festival kapsamında Gaziantep Kalesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Festival Park alanına kadar devam etti. Mehter takımı, motor ve klasik araba konvoyu ile alana gelen binlerce vatandaş, kurulan stantlardan birbirinden lezzetli yemeklerin tadına baktı.

Festival ateşinin yakıldığı etkinlik öncesi konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GastroAntep Festivali'nin adının dünyaya duyurulduğunu belirterek, festivale 70 ülkeden yüzlerce davetlinin katıldığı söyledi. Gaziantep'in yemeklerinin artık dünyada tanınır hale geldiğini kaydeden Şahin, kentin yemeklerinin lezzetini güneşten ve topraktan aldığını dile getirdi. Şahin, şöyle konuştu: "Kokuna, dumanına, görkemine, insanına, toprağına, her şeyine maşallah Gaziantep. Şef olmak, ünlü şef olmak kolay değil. Kabiliyet, emek ister. Burası bir ticaret, merhamet, paylaşım, bereketli hilalin Doğu Akdeniz'e açılan kapısı olan bir şehir. Medeniyet Şehri olmak kolay değil. Sofra birleştirir. Sofra, iletişim, kardeşliğe ve merhamete açılan kapı, sevgimizin, muhabbetimizin göstergesidir. Gaziantep için gastronomi hayattır. En güzel mercimek, en güzel nohut benim topraklarımda yetişir. Araban'ın sarımsağı Kastamonu'nu geçti. Nizip'in zeytinin aromasını başka hiçbir yerdeki zeytinle kıyaslayamazsın. Fıstık başımızın tacı yeşil altınımız, ailemizin ekonomisi. Her yemeğin içine giren bize güç, kuvvet ve şifa verendir. Antep şifa, sağlıktır. Bu yüzden üzümümüz, biberimiz, Oğuzeli'nin narı, Nizip'in nanesinin şifası için daha fazla üreteceğiz, daha fazla tanıtacağız. Kadın kooperatiflerini kurduk 'Birlikte rahmet var' dedik, tasarımlarımızı yaptık. Herkese 'Gaziantep'in sofrasında buluşalım' diyoruz. "Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep'in tarımsal ürünlerinin tanıtımla beraber aranır hale geldiğini kaydetti. Vali Gül, "Bu şehirde yüzyıllardır bu yemekler pişiyordu, vardı ama bunu bir kalkınma modeline çevirmek önemli. Gastronomi kentiyle başlayan, coğrafi tescillerle bunu taçlandıran ve Türkiye'nin bütün şehirlerinde 'Gaziantep ne yapıyor, 'nasıl yapılıyor' denilip, takip edilen bir şehir yaptığı için Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, bu şehirde yapılan her iyi şeyin arkasında. Hiç şüphesiz Gaziantepliler'e teşekkür ediyoruz. Kadir kıymet bilip bunu sahiplendiler. Bu sadece yemeklerin tanıtıldığı ve gösterildiği bir festival değil, bu bir kalkınma modeli. İnanıyorum ki bu sürdürülebilir bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler Anadolu Ateşi dans gurubunun gösterilerini izledi.


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GASTROANTEP, FISTIK HASADI VE ŞİRE YAPIMI İLE BAŞLADI GASTROANTEP, FISTIK HASADI VE ŞİRE YAPIMI İLE BAŞLADI Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Gaziantep Kalesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GastroAntep, fıstık hasadı ve şire yapımı ile başladı (2) - Son Dakika

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