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GASTROANTEP iptal edildi - Son Dakika

GASTROANTEP iptal edildi

16.08.2021 16:13
GASTROANTEP iptal edildi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAGEV Yönetim Kurulu Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel nedeni ile bu yıl düzenlenecek Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GASTROANTEP) iptal edildiğini duyurarak, festivale ayrılan kaynağın ise...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAGEV Yönetim Kurulu Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel nedeni ile bu yıl düzenlenecek Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GASTROANTEP) iptal edildiğini duyurarak, festivale ayrılan kaynağın ise afet bölgeleri için oluşturulan fona aktarılacağını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası yapılan basın toplantısında bu yıl 4'üncüsü düzenlenmesi planlanan GastroANTEP'in yaşanan afetler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Yaptığı açıklamada Başkan Fatma Şahin, afetle mücadelede ve afet sonrasında yaraların sarılması için daha öncesinde destek kararları alındığını hatırlatarak, GastroANTEP için ayrılan maddi kaynağın afet bölgeleri için oluşturulan yardım fonuna aktarılacağını duyurdu.

Yapılan basın açıklamasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu katıldı.

"Büyük millet olmanın getirdiği kader birliğini, dünyaya örnek olarak gösteriyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplantı sonrası yaptığı konuşmada "İyi günde, günde kötü günde hızlı hareket etmeliyiz. Birlikte rahmet var. Birlikten kuvvet doğar. Bu anlayışla hareket ederek çok hızlı bir araya geliyoruz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklı olarak her gün dünyanın farklı noktalarında farklı afet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Biz, felaketlerin hem öncesinde hem sırasında hem de sonrasında büyük millet olmanın getirdiği kader birliğini, dünyaya örnek olarak gösteriyoruz. Büyük millet olmanın bakışıyla, 'veren el alan elden üstündür' diyen medeniyetten geliyoruz. Biz de içerde yaptığımız istişarelerle, küçük esnafımızın GastroANTEP'le birlikte şehir ekonomisini güçlendireceğini konuşmuştuk. Bugün gelinen noktada son yaşanan sel felaketleriyle birlikte GastroANTEP'in iptal edilmesini GastroANTEP'e harcanacak bütün nakdi desteğin sel ve yangın bölgelerine gönderilmesi kararını aldık. Gaziantep Büyükşehir olarak biz, zaten Meclis'te de afet bölgelerine destek verme kararı almıştık. Bizim çalışma sistemimiz, 17 gün kapanmada esnafımızın elinde kalan ürünlerini ihtiyaç sahiplerine göndermekti. Yine aynısını yapacağız" dedi.

"Afet bölgelerine vatandaşlar afad koordinasyonunda yardımlarını gerçekleştirebilecek"

Türkiye'de 1 aya aşkın süredir afetlerle mücadele edildiğini aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, "Karadeniz'de selden dolayı Kastomonu'da, Sinop'ta, Bartın'da olağanüstü hasarlar meydana geldi. Vatandaşlarımızdan da sık sık bu bölgedeki alanlara yardımlar yapılıyor. AFAD koordinasyonunda vatandaşlar yardımlarını gerçekleştirebilecek. Gaziantep'te de ayni ve nakdi yardım yapmak isteyenlerle ilgili bir duyuru yapmak istiyoruz. Nakdi yardım yapmak isteyenler AFAD'ın yayınlanan hesaplarına yardım yapabilecekler. Yine SMS olarak 1860'a 'SEL' yazarak 10'ar lira katkıda bulunulabilecek. Ayrıca biz sanayi kentiyiz. Sanayide de çok sayıda üretilen ürünlerimiz var. Sanayicimizden, hayırseverimizden ayni yardımları da AFAD İl Müdürlüğü'müz alacak. Bunları da hangi ilde ihtiyaç varsa o ildeki AFAD ekipleriyle koordineli çalışılıp yardımlar yerine ulaşacak. Burada odalarımızın, yerel yönetimlerimizin, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin çok önemli katkıları var" diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak Akdeniz Bölgesi ardından Karadeniz Bölgesi'nde büyük afetlere yardım eli uzatıldığını söyledi, kayıpların olduğunu ve onların da bir an önce bulunup güvenliğinin sağlanmasını temenni etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, küresel ısınmayla birlikte dünyanın her noktasında bu tür afetlerle karşı karşıya kalındığını ayni ve nakdi yardımlarla da yardımların devamlı kılınacağını söyledi.

STK'lardan afet bölgeleri için ortak ses

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, kurum olarak ellerinden gelen bütün yardımı yaptıklarını söyledi, üyelerden ayni ve maddi yardım şeklinde destek isteğini iletti. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, kurumun yarın ki toplantısında üyelerce gerekli yardımların kararlaştırıp, ihtiyaç duyulan bölgelere gönderileceğini ifade etti. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu, herkes kendi elinden geldiğince yardımlarını yapacağını söyledi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, birlik olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğini iletti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, birlik zamanı olduğunun altını çizerek, herkesin tek yumruk olarak ayrım yapmadan dimdik durması gerektiğini vurguladı. - GAZİANTEP

GASTROANTEP iptal edildi
GASTROANTEP iptal edildi
GASTROANTEP iptal edildi
GASTROANTEP iptal edildi

Karadeniz Bölgesi, Gaziantep, Karadeniz, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GASTROANTEP iptal edildi - Son Dakika


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