"GastroAntep" sanayi ve ticareti hareketlendirecek

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te, bu yıl ikincisi düzenlenecek "GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali"nin, kent turizminin yanı sıra sanayi ve ticarete de katkı sunması bekleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ortaklığıyla 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalden turizmcilerin yanı sıra sanayiciler de umutlu.

Türkiye'nin önemli gıda sanayisini bünyesinde barındıran Gaziantep'teki festival sayesinde, kentte üretilen ürünlerin daha da değerlenmesi ve markalaşması hedefleniyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun lokomotif şehrinin Gaziantep olduğunu söyledi.

Festival sayesinde turizmde sonbahar döneminde ciddi hareketlilik beklediklerini belirten Gül, bölgenin önümüzdeki dönemlerde tanıtım ve festivallerle daha fazla canlanacağını ifade etti.

- "Ürünlere ayrı bir değer katacak"

Gaziantep'in dünyada aranan bir marka olduğuna değinen Gül, şöyle devam etti:

"Bu festivalin hem Gaziantep turizmine hem de sanayisine, ticaretine faydası olacak. Biliyorsunuz bizim sanayimizin önemli bir kısmı gıdayla ilgili. Gaziantep kimliğinin, Gaziantep markasının değerli, güvenilir ve dünyada aranır olması, burada üretilen ürünlere, bisküviden una kadar aklınıza gelebilecek bütün ürünlere ayrı bir değer katar. Burada ürün üretmek; aranan, tercih edilen bir iş olmuş olur. Bu açıdan gastronomi önemli. Gastronomiyle Gaziantep'in, bu bereketli toprakların, lezzetli yemeklerin tadılması çok önemli ama en az onun kadar bizim gıda sanayisine vereceği destek çok önemli."

- "Bu yemekleri yerinde tatmak gerekiyor"

Gül, dünyada gastronomi turizminin gittikçe popüler hale geldiğini aktararak, şehrin, bu anlamda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olduğunu dile getirdi.

Vali Gül, "İnsanlar artık arayış içerisinde, farklı lezzetler tatmak istiyor. Gaziantep yemeklerine 'ölmeden önce mutlaka bir kere yenilmesi gereken yemeklerdir' diyoruz. İster Uzakdoğu da olsun ister Amerika'da olsun gelip bu yemekleri yerinde tatmak gerekiyor." diyerek herkesi kente davet etti.

Bölgede varlık göstermiş her medeniyetin Gaziantep mutfağına katkıda bulunduğunu anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Burası bereketli hilal. Burada güneşinden toprağına, baharatlarına kadar ayrı bir lezzet var. Burası çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Her medeniyet buranın yemeklerine gıdalarına, ürünlerine, katkı sunmuş. O açıdan bunu dünyaya tanıtmak çok önemli. Yıldızlı şeflerin gelip kendi menülerine Gaziantep'in ürünlerini katmaları, bizi olduğumuz yerden bir adım daha ileriye çıkartmış olacak. Gaziantep, bu anlamda dünyada kendiyle eşdeğer olan şehirlerle yarışıyor ve yarışacak. İnanıyoruz ki 5 yıl sonra dünyada Gaziantep ismi ilk etapta söylendiğinde, bu işi bilenler, takip edenler tercih ederek gelecek."

"Festivalden herkes nasibini alacak"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de festivali sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kentin yöresel lezzetleri ve ürünlerinin yerelden evrensele taşınması için söz konusu festivalin bir fırsat olduğunu belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

"Festival için kentteki tüm kurumlar el ele vermiş ve kitlenmiş durumda. Bu festivalden herkes nasibini alacak. Tabi biz sanayicilerde bundan faydalanmak istiyoruz. Dünyaca ünlü şefler buraya gelecek ve yemekler yapacaklar. Tabi lezzetlerinde bizim ürünleri kullanacaklar. Bu da ürünlerimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Gıda sektörünün önemli bir kısmı kentimizde faaliyet gösteriyor. Ürünlerimizin tanıtımı ve ihracat ağımızın daha fazla genişlemesi için bu festivalden beklentimiz büyük."