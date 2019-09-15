Gastroantepfest Kayseri Rüzgarı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastroantepfest'e katıldı. Festivalde Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KAYTUR şirketi de stant açtı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi kurmayları katıldı. Festivalde birbirinden önemli konuları takip eden Başkan Büyükkılıç KAYTUR standında Gaziantepli vatandaşlara mantı ikramında bulundu.



İlk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile görüşen Başkan Büyükkılıç ardından ev sahibi belediye başkanları ile birlikte dünyaca ünlü şeflerin katılımı ile gerçekleştirilen workshopları takip etti. Burada şeflerin verdikleri püf noktaları dikkatlice takip eden Başkan Büyükkılıç programın ardından sahneye çıkarak Türk Mutfağı'nın ne kadar önemli bir kültür olduğunu belirterek şefleri tek tek tebrik etti.



KAYTUR STANTINA YOĞUN İLGİ



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan KAYTUR damga vurdu. Kayseri'nin mutfak kültürünün en önemli değeri olan mantının ikramını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bizzat yaptı. Festivale katılan vatandaşların en çok KAYTUR standına ilgi göstermesini Başkan Büyükkılıç "Mutluluk verici" olarak tarif etti.



YATIRIMLARI GEZDİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİNDİ



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh BüyükkılıçGastroantepfest'in ardından Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehitkamil Sanat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ardından 1000 yaşında olan ve hala meyve vermeye devam eden Zeytin Ağacı'nın önünde hatıra fotoğrafı çekindi.



KAYSERİ'DE GASTRONOMİ GÜNLERİ BAŞLIYOR



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mutfağı'nı tanıtmak için önemli bir adım atıyor. 16-17 Kasım tarihlerinde Erciyes'te Gastronomi Çalıştayı düzenlenecek. Birbirinden önemli şeflerin katılacağı bu etkinlikte gastroshowlar ve söyleşiler de olacak. - KAYSERİ