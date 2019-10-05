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Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammetoğlu: "Pankreas tümöründe erken teşhisle daha iyi...

16 dakika önce

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammetoğlu: "Pankreas tümöründe erken teşhisle daha iyi tedavi sonuçlarına ulaşılıyor" "Hastanede hem ERCP uygulaması, hem de cerrahi işlem aynı anda yapılmaktadır"KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi...

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammetoğlu: "Pankreas tümöründe erken teşhisle daha iyi tedavi sonuçlarına ulaşılıyor"

"Hastanede hem ERCP uygulaması, hem de cerrahi işlem aynı anda yapılmaktadır"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu, pankreas tümörlerinde tedavinin başarılı olması ve iyi sonuçlar için erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Cerrahi Kliniğinde Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi ünitesi, bölgeden ve yurt dışından hasta kabulüne devam ediyor. Ünitede özellikle, pankreas tümörü, kolanjioselüler karsinom, koledok taşları, safra kaçağı, anastamoz kaçağı gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde gerçekleştiriliyor.

Hastanede hem ERCP işlemi, hem de A grubu cerrahi ameliyatlarının uygulandığını söyleyen Gastroentoroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Bahtiyar Muhammetoğlu, uzmanlaşmış merkezlerde pankreas kanseri için multidisipliner bir ekibin olması gerektiğini söyledi. Pankreas tümörü hastaların tedavilerinin yerine getirilmesi için erken tanının önemini anımsatan Muhammetoğlu, hastanede birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarına da teşekkür etti.

Muhammetoğlu, "Cerrahi servisimizde A grubu ameliyatları çoğunlukla laparoskopik olarak gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca özellikli bir endeskopik ünitemiz mevcuttur. Endeskopik ünitemizde hepatobiliyer hastalıkların tanısını koymada erken teşhis ve bazı hastalarda tedavi için yoğun bir şekilde hastalara hizmet vermekteyiz. Pankreas tümörlerinde tedavi sonucunu etkileyen faktörlerden biri erken teşhistir. Tedavinin başarılı olması için erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ameliyata uygun olma olasılığı daha yüksektir. Çünkü pankreas tanısı konulduğunda, nerdeyse hastaların 3'te 2'si ameliyata uygun değildir. Ne yazık ki, tanı anında, hastaların sadece yüzde 20'sinden daha azında rezektabl (ameliyat uygun) bir tümör var. Ameliyata alınan hastaların multidisipliner ekip tarafından değerlendirilmesine rağmen ameliyat sırasındaki bulgular (vasküler tutulum ve ya metastazlar) hastada ameliyat şansının olmadığını gösterebilir. Bu nedenle tedavi ve başarıyı etkileyen faktörlerden biri ise erken teşhistir. Bizim hastanemizde multidisipliner bir ekip ile hepitopüler hastalıkların erken tanı ve tanısında önemli işlemler gerçekleştirilmektedir. Emeği geçen omuz omuza birlikte çalışan genel cerrahi ekibimize, anestezi ekibine, sağlık personellerine, hemşirelere teşekkür ederim" diye konuştu.

Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammetoğlu: Pankreas tümöründe erken teşhisle daha iyi...

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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