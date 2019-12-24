Gastronomi bölümü öğrencilerine bulgur eğitimi - Son Dakika
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Gastronomi bölümü öğrencilerine bulgur eğitimi

7 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, Akademi Şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak amacıyla bulgur eğitimi verildi.

Gastronomi bölümü öğrencilerine bulgur eğitimi, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, Akademi Şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgurun önemini ve lezzetini tanıtmak amacıyla bulgur eğitimi verildi.


KBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi (USLA) iş birliğinde bulguru daha iyi tanımak ve genç nesillere öğretmek amacıyla bölüm öğrencilerine bulgur eğitimi verildi.


Eğitimde ilk olarak Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Küçük Konferans Salonu'nda Akademi Şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgurun tarihi, üretimi, çeşitleri, kültürü ve mutfaklardaki kullanımına değinildi.


Tüm dünyada ve gastronomi trendlerinde bir öze dönüş olduğunu belirten Oğuztüzün, "Şu an yerel ve mevsimsel malzeme kullanımı gibi şeylere değer veriliyor. Biz de bulgura biraz daha şahsiyet kazandırmaya ve hak ettiği değeri göstermeye yönelik geleceğin şef adaylarına bu şekilde bilgi aktarmaya çalışacağız" diye konuştu.


Teorik eğitimin ardından Şef Başak Oğuztüzün gözetiminde bölüm öğrencileri ile uygulama mutfağında "bulgurlu meyve salatası", "ince bulgurdan pekmezli helva", "bulgurlu risotto" ve "şalgamlı kısır" gibi farklı bulgurlu yemek ve tatlı tariflerinden denemeler yapıldı.


Uygulamalı eğitimin sonunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine eğitim sertifikası takdim edildi. - KARABÜK

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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