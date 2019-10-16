Gastronomi Çalışma Turu'nun ilk ayağı Alanya'da tamamlandı

ANTALYA - Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Alanya Belediyesi'nin Türkiye'de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu'nun ilk ayağı Alanya'da tamamlandı. Tur Gaziantep'te devam edecek.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yöresel lezzetleri ile mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan Culinary Heritage Europe kapsamında 7 ülkeden 32 Culinary Heritage koordinatörü Alanya'ya geldi. Katılımcılar 3 gün boyunca ilçenin farklı bölgelerindeki yöresel lezzetlerini ve mutfak kültürünü inceledi. Tur kapsamında tarihi Alanya Kalesi'nde yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla restore edilerek hizmete sunulan Mutfak Mirası Evi, yerel yemeklerin sunulduğu restoranlar, pazar yerleri, organik ile tropikal meyve ve sebzelerin üretildiği tarım alanları gezildi.

Tapar: "Alanya Belediyesi yöresel lezzetler konusunda çok güçlü bir ekibe sahip"

Turu değerlendiren Favori Lezzetler Yayın Direktörü ve turun gurme başkanlığını yapan Tuncay Tapar, Alanya'da yöresel lezzetleri görme şanslarına sahip olduklarını söyledi. Tapar, "Alanya Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Yöresel Lezzetler Mutfak Mirası konseptine bizde Favori medya olarak davet edildik. Üç gün süren lezzet turunda yöresel lezzetleri görme ve tatma şansına sahip olduk. Alanya Belediyesi yöresel lezzetler konusunda çok güçlü bir ekibe sahip. Bizde bunları yakından takip ediyoruz. Tura katılarak bunları yerinde görme şansımızda oldu. Öncelikle Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel'e ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir organizasyon oldu. Avokado bahçelerinden tutun yöresel lezzetler konularında birçok katılımcı firmaları yerinde görme ve gezme şansımız oldu. Bu çalışmaların diğer belediyelere örnek olmasını istiyorum" dedi.

Erdoğmuş: "Alanya'nın lezzetlerinin dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir tur oldu"

Turun Alanya ayağını organize eden Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ise, Culinary Heritage 7 ülkeden 32 mutfak koordinatörünün katıldığını ifade etti. Turun amacının yöresel lezzetlerin keşfi ve geliştirilmesi olduğunu aktaran Erdoğmuş şunları söyledi: "Misafirlerimizin içinde bulundukları bölgenin Mutfak Mirası koordinatörleri, İsveç milletvekili, Polonya'nın en büyük eyaletinin belediye başkanı ve teknik ekip eşlik ettiler. Tur kapsamında şehrin belirli noktalarında lezzet durakları oluşturduk. Dimçayı'nda mangal partisi yaptık. Ardından Salı Pazarı ziyareti yaptık. Pazarda yöreye ait meyve, sebze ve tropikal meyvelerin tanıtımını gerçekleştirdik, Akdeniz balıklarını tanıttık. Lezzet noktalarında yöreye ait birçok ürünün tadımını yaptılar. Alanya'nın lezzetlerinin dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir gurme turu oldu. İçinde bulunduğumuz Culinary Heritage sistemi çok iyi örneklendirmeler yaptık burada. Bir akşam yemeğinde yaylaya götürdük. Davullu zurnalı karşılamayla bir 'köy düğünü' konsepti gerçekleştirdik ve o akşam sadece köy yemekleri ikram ettik. Buna benzer konseptler oluşturarak Mutfak Mirası üyelerimizin çok ciddi performansıyla misafirlerimiz, çok farklı, lezzetli ve eğlenceli bir 3 gün geçirdi" ifadelerini kullandı.

Mutfak mirası etkinliğinden genel ve detay görüntü