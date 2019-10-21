Son Dakika Haberleri: Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da
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Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da

2 saat önce

Gastronomi sektörünün en önemli buluşması olan Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da, System.String[]

Gastronomi sektörünün en önemli buluşması olan Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Sirha İstanbul'un bu yılki teması ise gastronomi dünyasının trendlerinden artizan ekmek olacak.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:41 
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