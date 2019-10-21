Gastronomi dünyasının yeni trendleri Sirha İstanbul’da
2 saat önce
Gastronomi sektörünün en önemli buluşması olan Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Gastronomi sektörünün en önemli buluşması olan Sirha İstanbul, 14–16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Sirha İstanbul'un bu yılki teması ise gastronomi dünyasının trendlerinden artizan ekmek olacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:41
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