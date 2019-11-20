Son Dakika Haberleri: Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya'da buluşacak
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Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya'da buluşacak

6 saat önce

Bu yıl ilk kez Antalya EXPO Sergi Alanı'nda düzenlenecek olan GastroAntalya, 36 ülkeden 800 yarışmanın katılacağı yemek yarışmaları ile akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya'da buluşacak, System.String[]

Bu yıl ilk kez Antalya EXPO Sergi Alanı'nda düzenlenecek olan GastroAntalya, 36 ülkeden 800 yarışmanın katılacağı yemek yarışmaları ile akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GastroAntalya 2019'un ana teması ise 'Turunçgiller' olarak belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle, Antalya Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından düzenlenen GastroAntalya, 21-24 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO Sergi Alanı'nda gerçekleştirilecek.


Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke ve birçok chef, gurme ve akademisyen GastroAntalya 2019'da buluşacak.


36 ülkeden, 800 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlik programında, "Uluslararası Yemek Yarışmalarının" yanı sıra çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri, ünlü şeflerin katılımı ile renklenecek olan söyleşiler de yer alıyor. GastroAntalya 2019'un ana teması Turunçgiller konuk ülke Rusya Federasyonu olacak.


Konularında uzman katılımcı konuşmacılarla Ustadan Çırağa- Babadan Oğula Antalya'nın Simgesel Lezzetleri, Türk-Rus Mutfağı Etkileşim ve Benzerlikleri, Turizm ve Yiyecek- İçecek Tesislerinde Hijyen ve İsraf ile Kaybolan Ekonomi, Antalya Narenciye yetiştiriciliğinin dünya üzerindeki yeri üzerine söyleşiler gerçekleşirken, ünlü şefler turunçgilleri mutfakta nasıl kullandıklarını workshoplarda uygulamalı gösterecekler. - ANTALYA

Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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