Son Dakika Haberleri: Gastronomi evi'nde sanat dolu bir gece
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Gastronomi evi'nde sanat dolu bir gece

2 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi, sanat dolu bir akşama ev sahipliği yaptı.

Gastronomi evi'nde sanat dolu bir gece, System.String[]

Uluslararası Pera Piyano Festivali'nde teşvik ödülüne layık görülen Hataylı Deniz Örak, gerçekleştirdiği piyano resitali ile misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

10 yaşındaki görme engelli genç sanatçının sergilediği performans karşısında etkilenen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Örak'a sanat hayatında başarı dileklerini iletti.

Deniz Örak, Kraliyet Müzik Okulları ile ortaklaşa hareket eden ABRSM(The Associated Board Of The Royal Schools Of Music) uluslararası müzik organizasyonu sınavlarında 3 kur birden atlayarak bölge birincisi oldu ve üstün başarı ödülüne layık görüldü.

Genç yaşına rağmen sanat yaşamında başarı merdivenlerini hızla tırmanan Örak, gelecekte de Hatay'ın adını uluslararası mecralarda başarıyla temsil edecek.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:16 Kaynak: Bültenler
Hatay, Güncel
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