Son Dakika Haberleri: "Gastronomi Günleri" başladı
Son Dakika Güncel Haber

"Gastronomi Günleri" başladı

1 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen "Gastronomi Günleri" kent merkezinde başladı.

Adıyaman'da düzenlenen "Gastronomi Günleri" kent merkezinde başladı.

Valilik, Adıyaman Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Adıyaman Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlik, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kortej yürüyüşü ile başladı.

Kortej yürüyüşünün ardından Demokrasi Parkında Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından sergi açıldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yaptığı açıklamada, "Gastronomi Günleri"nin başladığını belirterek, fotoğraf sergisinin de Adıyaman'ın gastronomi açısından zengin bir kent olduğunu gösterdiğini söyledi.

Pekmez, Adıyaman'ın birçok tarihi ve kültürel zenginliğine sahip olduğuna işaret ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise bu yıl ilki düzenlenen festivalin kente hayırlı olması temennisinde bulunarak Adıyaman'ın tarihine değindi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Japonya'dan Adıyaman'a gezmeye gelen turistlerin de çiğ köfteden tattığı görüldü.

Etkinlik, "Adıyaman Harfane Grubu"nun konseriyle devam etti.

Gastronomi Günleri başladı

İpekyolu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak
MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:13:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Gastronomi Günleri" başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]