Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı sağlıklı yazlık diyet - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dr. Ender Saraç, gastronomi kenti Gaziantep'in bağışıklık sistemini güçlendirici yazlık korona virüs diyetini "Sağlıklı Gastronomi" programında açıkladı.



Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de toplum yaşamını derinden etkileyen korona virüs salgını, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri çeşitli arayışlara iterken vatandaşları rahatlatacak açıklama gastronomi kenti Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'te, "Sağlıklı Gastronomi" programında bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Prof. Dr. Ender Saraç, hem yaz döneminde korona virüs salgınına karşı bağışıklığı güçlendiren hem de fazla kilo alımını engelleyen yazlık korona virüs diyetini açıkladı.



"Türkiye korona sürecinde 240 bin ton kilo aldı"



Programda açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin korona virüs sürecinde yaklaşık 240 bin ton kilo aldığını vurgulayan Dr. Ender Saraç, "Türkiye korona virüs sürecinde ortalama 240 bin ton kilo aldı. Ortalama kişi başında 3 kiloya yakın kilo alındı. O yüzden bu kiloları vermek için iyi beslenin, yürüyüş yapın ve koronaya karşı etkili olan Gaziantep'in yaz mutfağını tercih edin diyoruz. Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetiyle hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de korona virüse mücadele eden doğal şifa kaynaklarını kullandık. Bu kapsamda diyetimize urmu dutundan şeker eklemeden bir şerbet verdik. Bu hem ağız yaralarını hem ağız aftlarını kapatan ve virüsün ağız yoluyla girmesini engelleyen güçlü bir antioksidandır. Sonrasında sumak ekşi ve sumaktan bir sorbe yaptırdık. Sumak, bağışıklığı güçlendirici ve tedavi edici etkisiyle korona virüs sürecinde herkesin bildiği gibi çok konuşuldu. O yüzden sumak sorbe de korona virüse karşı çok etkili. Bunun dışında Gaziantep'te çok bilinen ve çok tüketilen menengiç var. Biz de yazlık korona virüs diyeti kapsamında menengiçten de soğuk kahve yaptık. Bu kahve serinletici, çarpıntı yapmayan ve tansiyon yükseltmeyen bir kahve oldu. Sonrasında D3 vitaminini arttırıcı asma yapraklık katı cacık yaptık. Bu da hem kemikleri güçlendiriyor hem de biraz güneşlenmeyle bağışıklığı güçlendirecek. Bir de zahter var. Zahter hem kolesterolü düşürüyor hem şekeri düşürüyor. O yüzden zahteri buzlu çay olarak hazırladık. Sakinlik verici, kolesterolü ve şekeri düşürücü etkisiyle, antiviral etkisiyle doğal bir içecek yapmış olduk. Bunların içinde belki de en önemlisi ise meyan kökü şerbeti. Güneydoğu'nun vazgeçilmez bir içeceği. Çünkü doğal kortizon içeriyor ama kortizonun onda birinden daha az yan etkisi var. Korona virüste de hekim kontrollerinde kortizon kullanılabiliyor. O yüzden meyan kökü şerbeti enerji vererek doğal kortizon etkisini daha az yan etkiyle yaparak olumlu bir etki yapabiliyor." dedi.



"Herkesi sağlıklı gastronomi için Gaziantep'e bekliyoruz"



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insanların kendilerini korona virüse karşı koruması için Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetini tercih etmelerini vurgulayarak, "Kişiler kendilerini korona virüse karşı koruması ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeleri için gastronomi kenti olarak bir reçete oluşturduk. O yüzden biz Gaziantep'e gelme zamanı diyoruz. O yüzden lezzetin başkenti söylemini sağlıklı lezzetin başkenti diye değiştiriyoruz. Hijyende, hizmette, kalitede bunun yeni pandemi sürecindeki her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak diyoruz. O yüzden Ender hocamızın verdiği reçeteyi bütün Türkiye'ye bütün dünyaya duyuruyoruz. ve bu reçeteyi uygulamak isteyen, kendini lezzetle birlikte sağlıklı ve korona virüse karşı güçlü hissetmek isteyenler Gaziantep'e bekliyoruz" diye konuştu.



Koronaya karşı bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı gastronomi programına Dr. Ender Saraç'ın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder, Ebru Erke, Hakan Çelik, Vahap Munyar, Ahmet Yeşiltepe ve Cem Kınay katıldı. - GAZİANTEP