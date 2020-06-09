Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da "söz sahibi" - Son Dakika

Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da "söz sahibi"

Yöresel lezzetleriyle bilinen gastronomi kenti Hatay, yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 926 milyon 868 bin dolarlık dış satım başarısıyla Akdeniz Bölgesi'nin ihracat lideri oldu.

Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da

Yöresel lezzetleriyle bilinen gastronomi kenti Hatay, yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 926 milyon 868 bin dolarlık dış satım başarısıyla Akdeniz Bölgesi'nin ihracat lideri oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği ihracatla da adından söz ettirirken bölgesinde ilk sırada yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde 926 milyon 868 bin dolarlık dış satıma imza atan Hatay, bu alanda Türkiye'de 10'uncu sırada yer alma başarısı gösterdi.

Geçen ay ise 167 milyon 774 bin dolarlık dış satım yapılan kentte liderliği 474 milyon 975 bin dolarla çelik ihracatı üstlendi.

Çeliği, 170 milyon 672 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 50 milyon 711 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri izledi.

Mersin ihracatta takipte

Hatay'ı dış satımda, Doğu Akdeniz'in tarım ve turizm kenti olarak bilinen Mersin takip etti.

Mersin, ocak-mayıs döneminde 775 milyon 20 bin dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 12'nci, bölgesinde de 2'nci sırada yer aldı.

Kentte, ürün grubunda 231 milyon 942 bin dolarlık ihracatla ilk sırayı alan yaş meyve ve sebze sektörünü, hububat, bakliyat, yağlı tohumları ve mamulleri 222 milyon 790 bin dolarla, kimyevi maddeler ve mamulleri de 51 milyon 352 bin dolarla takip etti.

İhracatta Hatay ve Mersin'i, 694 milyon 749 bin dolarla Adana ve 560 milyon 429 bin dolarla Antalya izledi.

- "Katetmemiz gereken daha çok yol var"

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ihracat sektörlerinde de kısmen daralmaya neden olduğunu söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen Hatay'ın ihracatını sürdürdüğünü belirten Çinçin, şöyle konuştu:

"Hatay açısından umut verici bir ihracat rakamı açıklandı. İlk 5 ayda 926 milyon dolarla Akdeniz çanağında birinci duruma gelmiş bir il olduk. Antalya ve Mersin'in önünde yer aldık. Ben Hataylı ihracatçıları yürekten kutluyorum. Bu verilerin, 'kötünün iyisi' olarak değerlendirilmesi gerekir. Önümüzde katetmemiz gereken daha çok yol var."

Çinçin, salgının piyasalara olumsuz etkisinin de giderek azalacağını kaydetti.

Akdeniz Bölgesi'nin en çok ihracat yapan illeri

Bölgede, ocak-mayıs döneminde en fazla dış satım yapan 5 il şöyle:

İllerİhracat (Dolar)
Hatay 926.868.045
Mersin 775.020.950
Adana 694.749.275
Antalya 560.429.503
Kahramanmaraş 313.070.821

Akdeniz Bölgesi, Akdeniz, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gastronomi kenti Hatay Akdeniz Bölgesi'nin ihracatında da 'söz sahibi' - Son Dakika Ekonomi

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