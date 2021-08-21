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Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı - Son Dakika

Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı

21.08.2021 12:47

Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı Savaş: "Hatay'ın yemeklerinin tanınması için organizasyonlara devam edeceğiz" 4 aylık interaktif kursa katılan 13 öğrenci, 50 çeşit yemek yapmasını öğrendi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından...

Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı

Savaş: "Hatay'ın yemeklerinin tanınması için organizasyonlara devam edeceğiz"

4 aylık interaktif kursa katılan 13 öğrenci, 50 çeşit yemek yapmasını öğrendi

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirleri ağına dahil edilen Hatay'da, Gastronomi Evi'nde açılan Aşçılık Okulu'nda ki kursiyerler, kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'ın yemeklerini tüm dünya tarafından tanınması için organizasyonlarına devam edeceklerini söyledi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan Aşçılık Okulu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 13 öğrenci, Hatay mutfağını öğrenme fırsatı buldu. Öğrenciler, diğer mutfak sanatları eğitiminden farklı olarak 4 ay boyunca teorik eğitimler alarak gelişimlerine katkı sağladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kursiyerlerin 4 aylık sürede en az 50 yemek öğrendiklerini belirterek, "Gastronomi Evi'nde ki ilk aşlık kursumuz da kursu başarılı ile bitiren öğrencilerimize sertifikalarını verdik. Hem onlara usta öğretici olarak destek veren arkadaşlarımıza, hem Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan'a hem de kursu 4 aylık süre de en az 50 çeşit yemeğimizi öğrenip yapabilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gastronomi Evi'nde kurslar bundan sonra da devam edecek. Daha geniş yemek portföyü ile Hatay'da ve dışında yemek yapacak arkadaşlarımıza eğitim vermeye devam edeceğiz. Hem eğiteceğiz, hem öğreteceğiz, hem yedireceğiz. Bizim HATMEK'te yemek kurslarımız var ve devam ediyordu. Bir tane de İskenderun'a açacağız ve orada da Hatay'ın yemeklerini insanlarımıza öğretmeye, tüm dünya tarafından tanınmasına katkı sağlayacak organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, 13 öğrenci ile kursa başladıklarını, diğer mutfak sanatları eğitiminden farkının ise interaktif yerinde öğrenmeyi sağlamak olduğunu belirtti.

Daha sonra kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş başarı belgelerini ve sertifikalarını verdi.

Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Gastronomi, Savaş, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları sertifikalarını aldı - Son Dakika


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