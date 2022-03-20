Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor - Son Dakika
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Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor

20.03.2022 14:55
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, hem kent mutfağının geleneğini yaşatmak hem de genç istihdama destek olmak için Aşçılık Okulu'nda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, hem kent mutfağının geleneğini yaşatmak hem de genç istihdama destek olmak için Aşçılık Okulu'nda teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Hatay Gastronomi Evi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılan Aşçılık Okulu'na katılan, Türkiye'nin farklı üniversitelerinin aşçılık ve gastronomi bölümlerinden mezun 14 kişi, Hatay mutfağının yemeklerini ve püf noktalarını uzman şeflerden öğreniyor.

Haftanın 3 günü eğitim verilen okulda öğrencilere birbirinden lezzetli Hatay yemeklerinin yapımı öğretilerek yöresel tatların gelecek kuşaklara aktarılmasına çalışılıyor.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, AA muhabirine, 2 ay boyunca eğitim alacak öğrencileri iyi ve donanımlı birer aşçı olarak yetişmek için gerekli olan tüm destekleri vermeye çalıştıklarını söyledi.

Gastronomi kenti Hatay'ın sahip olduğu 600 çeşit yemek lezzetini dünyaya yaymak istediklerini ifade eden Aslan, "Hatay'ın unutulan, unutulmaya yüz tutmuş tüm yemeklerine ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Bizim en temel hedeflerimizden biri gelecek kuşaklara Hatay'a özgü yemek kültürünün aktarılmasını sağlamak." dedi.

Aslan, eğitim sonunda öğrencilere sertifika verileceğini ve imkanlar dahilinde istihdam edilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Mehmet Aşkaroğlu da Aşçılık Okulu'nda kendisiyle birlikte 9 şefin, öğrencilere 50 çeşit yemek ve meze çeşidini öğreteceğini söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Aşçılık Bölümünden mezun olan Filiz Kaya, Hatay yemeklerini daha fazla tanımak ve unutulan lezzetleri yeniden canlandırmak için eğitime katıldığını anlattı.

Hatay mutfağını çok sevdiğini belirten Kaya, alacağı sertifikayla Hatay'ın yemeklerini ve kültürünü yurt dışında çok güzel bir şekilde tanıtmak istediğini kaydetti.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu mezunu Eysem Ezer de daha önce hiç görmediği ve tatmadığı Hatay yemeklerini yerinde öğrenme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor
Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor

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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Büyükşehir Belediyesi, Gastronomi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gastronomi kenti Hatay'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor - Son Dakika


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