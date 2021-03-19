Gastronomi kenti Hatay'da yeni lezzet ustaları yetiştiriliyor - Son Dakika

Gastronomi kenti Hatay'da yeni lezzet ustaları yetiştiriliyor

19.03.2021 11:29
Gastronomi kenti Hatay'da yeni lezzet ustaları yetiştiriliyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da açılan Aşçılık Okulu, yeni lezzet ustaları yetiştiriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da açılan Aşçılık Okulu, yeni lezzet ustaları yetiştiriyor.

Hatay Gastronomi Evi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle açılan Aşçılık Okulu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim alan 10 öğrenci, Hatay mutfağının zenginliğini ve inceliklerini öğrenme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, 4 ay boyunca teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra iletişim becerilerinin gelişimine yönelik de eğitim alıyor.

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce hizmete giren Hatay Gastronomi Evi'nin en önemli misyonunun Hatay yemeklerini dünya çapında tanıtmak ve yer edindirmek olduğunu söyledi.

Aslan, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ın zengin yemek kültürünü ve lezzetini dünyaya yaymak için çeşitli projeler hazırladıklarını ve bunları hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilere ilk etapta Hatay'ın birbirinden lezzetli 50 yemeğini yapmayı öğreteceklerini kaydeden Aslan, şöyle devam etti:

"Şimdi biz bu öğrencilerimize bir ay boyunca teorik eğitim vereceğiz, geri kalan 3 ayda da zeytinyağı, salça, baharat üreticilerini ziyaret ederek yemeklerin ana maddelerini tanımalarını sağlayıp mutfaklarımıza geçireceğiz. Mutfaklarımızda onlara yerinde öğreterek gelişmelerini sağlayacağız. Hedefte 4 ay boyunca 50 çeşit Hatay yemeğini öğretmek ve benimsetmek var. Bunun yanında iyi bir aşçı olmak için olması gereken iletişim becerileri, ekip uyumu, tüm bunlarla ilgili kişisel gelişim uzmanlarından da kendilerine destek sağlayacağız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz Türkiye'nin değil, dünyanın hangi bölgesine gitseler burada öğrendikleri yemekleri kolaylıkla yapabilecekler."

Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel de Hatay mutfağının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Aşçılık Okulu'nu açtıklarını söyledi.

Gastronomi şehri Hatay mutfağının dünya çapında tanınmasını istediklerini ifade eden Demirel, "Geleceğin aşçılarına Hatay mutfağını ve mutfakta yapılması gerekenleri güzel bir şekilde aktarıp ulusal ve uluslararası mutfaklarda tanıtılmasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Simge Taşkın da Hatay mutfağını öğrendiği için çok mutlu ve şanslı olduğunu hissettiğini belirtti.

Hataylı olduğunu ancak mutfağını çok bilmediğini kaydeden Taşkın, "Hedefim Hatay'ın 600 çeşit yemeğini öğrenerek yurt içi ve dışında tanıtmaktır." dedi.

Antalya Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ahmet Necdet Saçar da Hatay mutfağını öğrenmeyi çok istediği için Aşçılık Okulu'na katıldığını söyledi.

Saçar, eğitimini tamamlayarak ileride kendi işletmesini kurup Hatay mutfağının birbirinden leziz yemeklerini müşterilerine sunmak istediğini sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gastronomi, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi kenti Hatay'da yeni lezzet ustaları yetiştiriliyor - Son Dakika


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