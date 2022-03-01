Gastronomi kenti Hatay'ın lezzetleri dünyaya açılıyor - Son Dakika

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın yemekleri dünyaya açılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve bir restoran zinciri firması iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında kentin lezzetleri arasından seçilen 8 çeşit yemek, yurt içi ve dışında şubeleri bulunan restoranın menüsünde yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında Türkiye'de ve dünyanın birçok noktasında şubesi olan, kendini kanıtlamış ve tanınırlığı konusunda en üst seviyede olan şirketle partnerlik yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hatay'da gastronomi adına çok önemli ve büyük adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Savaş, kentin lezzetlerini daha fazla tanıtmak için çalıştıklarını kaydetti.

Toplantıya yemek sektöründe hizmet veren çok sayıda işletme sahibi katıldı.