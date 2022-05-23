Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı - Son Dakika
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Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri "Türk Mutfağı Haftası"nda tanıtıldı

23.05.2022 16:46

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla tanıtıldı.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde bir otelde kente özgü 50 çeşit meze yapıldı.

Meze çeşitlerinin tanımının yapıldığı etkinlikte ayrıca katılımcılara meze ikramında bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, etkinlikte gazetecilere Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla il genelinde çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Işıkgör, amaçlarının Hatay'ın sıcak yemekleri, mezeleri ve kahvaltılıklarını tanıtmak olduğunu belirtti.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Defne Kaymakamı Nevzat Şengök ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı
Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri Türk Mutfağı Haftası nda tanıtıldı

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Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay'ın mezeleri tanıtıldı Yöresel lezzetler 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Yöresel lezzetler 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gastronomi kenti Hatay'ın mezeleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika


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