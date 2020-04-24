Gastronomi kentinde ramazan sofralarını "oruk" süsleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gastronomi kentinde ramazan sofralarını 'oruk' süsleyecek - Son Dakika

Gastronomi kentinde ramazan sofralarını "oruk" süsleyecek

6 saat önce

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden "oruk", iftar ve sahur sofralarını süsleyecek.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay mutfağının lezzetlerinden "oruk", iftar ve sahur sofralarını süsleyecek.

Kentte "11 ayın sultanı" ramazan öncesinde meşakkatle hazırlanan ve yörede "oruk" diye tabir edilen içli köfte, bulgur, et, ceviz, soğan, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılarak yapılıyor.

Ramazan öncesinde bolca yapılan "oruk", bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor. İftar ve sahurda tüketilebilen "oruk", hem protein hem karbonhidrat içermesiyle tok tutma özelliğiyle de tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi şefi Celil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, oruğun ramazan öncesi yapımının kentin bir kültürü olduğunu söyledi.

Bu lezzetin ramazanda hemen hemen her evde de tüketildiğini anlatan Erkan, "Ramazan öncesinde yaptığımız oruk hem iftar hem de sahurda tüketilebiliyor. İçindeki kıymadan dolayı protein içerir, bulgur olduğu için karbonhidrat içerir ve tok tutar. Hatay'ın 15 ilçesinde genelde her evde bu hazırlıklar yapılır." dedi.

Kadınların imece usulü "oruk" hazırlığına koronavirüs engeli

Ev hanımı Fatma Tosun, her ramazan öncesinde olduğu gibi orukları hazırladıklarını, sofralarından bu lezzeti eksik etmediklerini dile getirdi.

"Oruk" yapmayı büyüklerinden öğrendiğini belirten Tosun, "İnşallah ben de kızlarıma bu yemeğin yapılışını ve her ramazan öncesi hazırlanması gerektiğini öğreteceğim çünkü bu kültürümüz unutulsun istemiyorum." diye konuştu.

Herkesin hayırlı bir ramazan geçirmesi temennisinde bulunan Tosun, şunları kaydetti:

"Geçen yıllarda ramazan öncesinde tüm komşular ve akrabalar toplanarak bu orukları hep beraber heyecanla hazırlardık. Koronavirüs sebebiyle bu ramazan buruk geçiyor. İnşallah bir an önce bu hastalığı atlatacağız eski günlerimize döneceğiz."

Ev hanımı Gülşen Damar da her sene yakınlarıyla imece usulü hazırladığı oruğu bu yıl salgın nedeniyle sadece kızı ve eşiyle yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Ramazan özel günlerimiz, Allah her sene bugünleri görmeyi nasip etsin. Tatlı bir telaş başladı, iftar için hazırlıklarımızı tamamladık. Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin." diye konuştu.

Gastronomi kentinde ramazan sofralarını oruk süsleyecek

Birleşmiş Milletler, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:09 Kaynak: AA

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