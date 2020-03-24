Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk - Son Dakika
Son Dakika Genel Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk - Son Dakika

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

6 saat önce

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında boş kalan restoranlar siparişlerle ayakta duruyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoran ve pastanelerin oturma alanları korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Unesco tarafından Gastronomi kenti seçilen Gaziantep'te öğle saatlerinde müşterilerle dolu olan restoranlar ise bomboş kaldı. Paket servisinde ise yoğunluk yaşanılıyor.

"Paket servise yetişmeye çalışıyoruz"

Afiyet kebap Restoran işletmecisi Mehmet Emin paket servisindeki yoğunluğa değinerek, "Korona virüs ülkemizi de etkiliyor, devletimizin kararıyla müşteri almıyoruz. Masaları topladık normalde bu saatlerde burası dolardı. Çünkü Gaziantep Gastronomi şehri ve insanlar yemek yemeyi seviyor. Bu virüsten dolayı kimse dışarı çıkamıyor. Doğru olanda budur. Ama yine paket sevisi ile vatandaşlara hizmet ediyoruz. Paket serviste yoğunluk var. Eskiden 10 paket servisimiz olurken, imdi bu sayı 60'a çıktı. 1 eleman bakardı paket servise şimdi 3 eleman bakıyor" diye konuştu.

Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk

Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum         
23:19
Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi         
23:12
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:22:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gastronomi kentinde restoranlar bomboş, paket serviste yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]