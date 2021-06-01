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Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci - Son Dakika

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci

01.06.2021 13:52

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci Gaziantepli kebapçılar tekrar müşteri kabul etmenin sevincini yaşıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran gibi yerler tekrar müşteri kabul etti.

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci

Gaziantepli kebapçılar tekrar müşteri kabul etmenin sevincini yaşıyor

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından kafe, restoran gibi yerler tekrar müşteri kabul etti. Gastronomi kenti Gaziantep'te ise sabahın erken saatlerinde kebap yemek için müşteriler kebapçılara akın etti.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de 13 Nisan 2021 tarihinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yemek yasaklanmıştı. 13 Nisan tarihinden beri sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoranlar, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla ilk müşterilerini ağırladı. Alınan kararlar gereği restoranlar yeniden müşteri kabul etmeye başlarken, gastronomi kenti Gaziantep'teki kebapçılarda yoğun yaşandı. Yeni normalleşmeyle beraber kebapçılar ile lokantalarda yemek yemek isteyen vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

"Çocuklar gibi bayram sevinci yaşıyoruz"

Bugünün kendileri için bayram olduğunu ifade eden kebap ustası Mehmet Taşdelen, tekrardan müşteri kabul etmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugün çocuklar gibi bayram sevinci yaşıyoruz. Biz de masalarımızın açılmasının sevincini yaşıyoruz. İnsanlar artık gelip rahatça masalarda yemeğini yiyebiliyor. Sabah saat 07.30'da ilk aile müşterimiz geldi. ve sonra artarak devam etti. Biz gelen müşterilerimizin sağlığı için sosyal mesafeye, maskeye dikkat etmelerini istiyoruz. Çapraz oturmalarını istiyoruz. Çalışanlarımız yine aynı şekilde maskelerini takarak çalışıyor. Müşteriler de sabırsızdı. Çünkü rahatça oturup kebap yiyemiyorlardı. Ailece bir yere gidemiyordu. Onlar da gözümüz aydın diyor" dedi.

Müşteriler ise sabah erken saatlerde kebapçıya geldiklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci
Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci - Son Dakika


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