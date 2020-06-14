Gastronomi kentinden "fıstık" gibi pandemi hazırlığı - Son Dakika

Gastronomi kentinden "fıstık" gibi pandemi hazırlığı

Gastronomi kenti Gaziantep'te ünlü restoranlar, pandemi sürecine bir başka hazırlanıyor.

Gastronomi kentinden

Gastronomi kenti Gaziantep'te ünlü restoranlar, pandemi sürecine bir başka hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hijyenik ortamın sağlanması amacıyla düzenlenen korona virüs eğitimlerine katılan işletme vepersonellerine "Fıstık" gibi sertifikaların dağıtımı sürüyor.


Kısa sürede pandemi olarak adlandırılan ve küresel bir sağlık tehdidi haline dönüşen yeni tip Corona Virüs'e karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel alanda verilen mücadele 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecini beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni normal olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde virüs riskine yönelik bazı temel önlemlerin yerine getirilmesi kararı alındı. Bu doğrultuda Gastronomi kenti Gaziantep'in sağlıklı lezzetin başkenti imajına kavuşmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan restoranlarının sahiplerine ve personeline "Fıstık Gibi" sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep lezzetin başkenti olma başarısına kısa bir zamanda erişmedi. Bizim şehrimizde bulunan restoranlarımız köklü bir tarihten geliyor. Babadan oğula hizmet sektöründeki mesai, deneyim kazanıyor. Bu durum da akabinde yöresel lezzetlerin güç kazanmasını sağlıyor. Bu bir, medeniyet, tarih ve kültürdür. Yalnızca lezzet deyip geçilmemesi gerekiyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Pandemiden sonra artık, yeni bir dünya kuruluyor. Artık sağlıklı lezzetin başkenti olmalıyız. Gaziantep Büyükşehir olarak biz, Gaziantep Ticaret Odası'yla birlikte bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada büyük bir eğitim seferberliği var. Pandeminin ardından başlayan yeni düzende hizmet sektöründe yaşanan değişikliklere dikkat çekiyoruz. Hizmet sektöründe çalışan işletmeciye ve personele kişisel bakımın, kullanılan materyallerin müşteriye hizmet esnasında nasıl olması gerektiğine dair deneyim kazandırıyoruz. Aslında asıl amaç burada, işletmeye deneyim kazandırmak ve pandemiye karşı bilinçlendirmekti. Bunu şehrimizde yer alan restoranlarımız artık, birer birer elde ediyor" dedi. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yeni normallerde 'Fıstık Gibi' sertifikalarının restoranlara birer birer dağıtıldığını vurgulayarak, "Pandemiye karşı devreye soktuğumuz eğitimle de kentin turizm ağını güçlendireceğiz. Gastronomi kenti Gaziantep yöresel lezzetlerini yurt sınırlarının dışına taşımaya devam edecek" diye konuştu. Restoran sahiplerinden Uğur Dertli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde organize ettiği hijyen eğitimleriyle vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini aktararak, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Fıstık Gibi' programına tam katılım sağladık. Artık, müşterilerimize daha güvenli bir şekilde hizmet vermenin rahatlığını yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Ahmet Çadır ve Halil İbrahim Çadır karşdeşler ise alınan eğitimle Corona Virüs'ün yayılımının önüne geçileceğini gördüklerini ifade ederek, "Önlemlerinizle vatandaşa güvenli bir hizmet sağlayabileceğimizi öğrendik. Herkesi Gaziantep'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hüseyin İbili ise hijyen çatısı altında Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği eğitimlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Restoranın sahipleri Erhan Özmen ve Mine Özmen de ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Gaziantepli olmanın farkı burada da kanıtlandı. Güler yüzümüzü en steril ortamda ziyaretçilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Pandemiye karşı olması gerekeni yaptık daha disiplinli ve öngörülü bir şekilde hazırlandık. Eğitimimizi tamamladık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 05:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gastronomi kentinden 'fıstık' gibi pandemi hazırlığı - Son Dakika

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