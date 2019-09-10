Gastronomi kentinin "doğal lezzetleri" markalaşıyor

Yemekleriyle ünlü Gaziantep'teki bitkisel ve hayvansal gıda üreticileri, Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde "Sahre" markasıyla birleşip Türkiye'ye açılabilmek için kolları sıvadı. Arada komisyoncu olmadan direkt çiftçiden alınan peynir, tereyağı, kaymak, yoğurt, zeytin, bal ve yumurta gibi doğal ürünler, Sahre markasıyla satışa sunuluyor.

Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin 9 ilçe ve köylerinde 5 bin 400 üyesi bulunduğunu söyledi.

Göreve geldikleri 7 ay önce çiftçinin en büyük sorunlarından birinin, ürettiği ürünü değerlendirememek olduğunu gördüklerini, bu kapsamda birliğin iktisadi işletmesinde üyelere ait çeşitli ürünleri satışa sunmaya başladıklarını anlatan Türkman, "Değerinden alırsanız üretici üretmeye başlar. Bunun için köylerdeki üyelerimizin doğal ve sağlıklı ürünlerini alarak işletmemizde 'Sahre' markasıyla satıyoruz. Tüketicilerimize doğal ve sağlıklı, katkısız ürünler sunuyoruz." dedi.

Türkman, üyeleri para kazandığı gibi tüketicilerin de doğal ve sağlıklı ürünleri piyasaya göre daha uygun fiyata alma şansı yakaladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda ürünler, üreticimizden geliyor. Antep peynirinden sade yağa, kaymaktan keçi ve inek yoğurduna, zeytinden bal ve yumurtaya kadar tüm ürünleri üyelerimiz getiriyor. Üreticinin ürününü değerinde almamız gerekiyor. Çünkü üretim biterse hepimiz kaybederiz. Bunun için göreve gelir gelmez, Hazineden yer tahsisi için başvuru yaptık."

Şehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı köyünde 33 bin metrekarelik araziyi 30 yıllığına aldıklarını belirten Türkman, "Süt işleme tesisi projemizi hazırladık. Projemiz İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından kabul edildi. Büyükşehir Belediyemizle Allah nasip ederse binamızı yapıp, yıl başına kadar süt işleme tesisimizi hayata geçireceğiz. Bu tesiste, üyelerimizden inek, koyun ve keçi sütlerini doğal ve katkısız şekilde pastorize edip süt, yoğurt, ayran, Antep peyniri, sade yağ, krema, tereyağı olarak halkın tüketimine Sahre markasıyla sunacağız." ifadelerini kullandı.

Türkman, "Hedefimiz ilerleyen dönemde, Sahre markasını Türkiye genelinde insanların gönül rahatlığıyla alıp, tüketebilecekleri bir marka haline getirmek. Torku benzeri, Tire Süt Kooperatifi benzeri bir yapılanma olacak. Üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, takip eden bir birlik ve marka olarak büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.