Son Dakika Haberleri: Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı

1 saat önce

Lezzetli yemekleriyle "gastronominin başkenti" olarak bilinen Gaziantep'te üretilen karpuzlar, tezgahtaki yerini aldı.

Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı, System.String[]
Lezzetli yemekleriyle "gastronominin başkenti" olarak bilinen Gaziantep'te üretilen karpuzlar, tezgahtaki yerini aldı.
Bereketli topraklarıyla Güneydoğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden olan Araban ilçesindeki Araban Ovası, karpuz üretiminde de iddialı. Bu yıl 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 80 bin ton rekolte beklenen "Araban Karpuzu"nun ilk hasadı kilogramı 75 kuruştan alıcı buldu.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nın bereketli topraklarında sarımsaktan pamuğa çok çeşitli ürün yetiştirilebildiğini söyledi.
Son yıllarda meyvecilik konusunda da önemli aşamalar kaydedilen Araban'da bu yıl 10 bin dönüm alana karpuz ekildiğini belirten Altun, karpuz üreticisinin bu sene 80 bin ton rekolte beklediğini ifade etti.
Altun, "Her geçen gün üretim alanımızın arttığı karpuz, çiftçimizi sevindiriyor. Bu yıl çok güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:59 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç polis tabancasını temizlerken canından oldu IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:41:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gastronomi kentinin karpuzu tezgahlarda yerini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]