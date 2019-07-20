Gastronomi kentinin lezzetlerini e-ticaretle Türkiye'ye ulaştırıyor - GAZİANTEP

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra işi bırakmak zorunda kalan Tuğba Koçak, gastronomi kentinin birbirinden lezzetli yiyeceklerini, bakır, sedef kakma, yemeni gibi el sanatları ürünlerini, e-ticaret sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra işi bırakmak zorunda kalan Tuğba Koçak, gastronomi kentinin birbirinden lezzetli yiyeceklerini, bakır, sedef kakma, yemeni gibi el sanatları ürünlerini, e-ticaret sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Geçen yıl Gaziantep Teknopark'ta açtığı ofisinde 4 kişiye istihdam olanağı da sağlayan Koçak, lezzetine ve kalitesine onay vermediği hiçbir ürünü müşterilerine satmıyor.

Çok sevdiği internetten alışverişi işi haline getiren Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te 3 yıl ücretli İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra çocuklarının küçük olması nedeniyle mesleğine ara verdiğini, bu süreçte eşinin de tavsiyesiyle Gaziantep Ticaret Odasının "Fikrim Geleceğim Projesi" kapsamında düzenlediği eğitime katılarak uygulamalı girişimcilik sertifikası aldığını söyledi.

Eğitimde KOSGEB'in kadın girişimcilere sağladığı desteklerden de haberdar olduğunu anlatan Koçak, "Ne yapabilirim diye çok düşündüm. Gözlemler yaptım ve şunu gördüm, internet hayatımızın vazgeçilmezi olmaya başladı. İnternetten alışveriş çok revaçta. İnsanlar mağazaya gidip yorulup, vakit kaybetmektense internetten alışveriş yapmayı tercih eder oldu. Ben evdeki yoğurttan, ekmek ve domatese kadar internetten istiyordum. Eşim bunu görünce aslında böyle bir iş yapabileceğimi, internetten organik ürünler pazarlayabileceğimi söyledi." diye konuştu.

"KOSGEB'den 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazandım"

Koçak, Gaziantep'in bunun için bulunmaz bir kaynak olduğunu dile getirerek, "Gastronomi kentinde gerçekten her şeyin en iyisini, organiğini bulabiliyoruz. Böyle başladık, bir e-ticaret sitesi açmaya karar verdik." dedi.

"Gaziantepten.com" adlı sitesinde baharatlardan çerezlere, şifalı yağlardan doğal sabunlara, sedef kakmadan bakır ürünlere, reçel ve salçadan "Gaziantep muskası"na kadan 500'ü aşkın ürünün satışını yaptığını anlatan Koçak, işe başladıktan sonra KOSGEB'den de 50 bin lira hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Koçak, ticarete "yavaş yavaş" başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geri dönüşler çok güzel oldu. Ben de çok şaşırıyorum. Özellikle Gaziantep muskasını, baklavaya bir alternatif olarak hediyelik olarak satıyoruz. Baklavanın fiyatı biraz yüksek olduğu için hediyelik olarak ağır gelebiliyor insanlara, biz bir alternatif olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Hem içi fıstık dolu hem sağlıklı. Sitemize koymadan önce salçasından tutun zeytinine, reçeline, zeytinyağına kadar önce biz evde test ettik. İnsanlarda şu güveni oluşturmak istiyoruz; biz ne yiyorsak size de onu sunuyoruz. Evimizde kullanmadığımız hiçbir ürünü sitemize eklemiyoruz. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Biz bir ticaret yapıyoruz ama vicdanen de rahat olmamız gerekiyor. Bizi ayrı kılan özelliğimizin de bu olduğuna inanıyorum. "

Koçak, Gaziantep'te evinde çeşitli yiyecekleri üreten kadınları da sitesinde bir araya getirip, ürünlerini pazarlamak istediğine dikkati çekerek, "Onlarla bu sitenin çatısı altında toplanabiliriz diye düşünüyorum. Gelsinler konuşalım, burada bir güç oluşturmaya çalışalım. Onlar da kazansın, biz de kazanalım." ifadelerini kullandı.

Tuğba Koçak, henüz çok yeni bir site olmalarına rağmen işlerinin çok iyi gittiğini, bundan sonraki hedefinin markalaşmak ve yurt dışına da satış yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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