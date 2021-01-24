Gastronomi kentinin unutulmaya yüz tutmuş lezzeti: 'Hünkar Külahı'

OSMANLI saray mutfağından günümüze kadar uzanan ve Hatay'ın unutulmaya yüz tutmuş lezzeti 'hünkar külahı' tatlı şeflerinin elinde yeniden pastane raflarında yerini aldı.

Tatlı denildiğinde akıllara gelen Hatay'a özgü lezzetlerden biri olan ve unutulmaya yüz tutan hünkar külahı, Osmanlı saray mutfağının bir lezzeti olarak biliniyor. Kentin eşsiz lezzetlerinden olan hünkar külahı aynı zamanda son yılların tüketilen atıştırmalık tatlı türü kruvasana benzerliğiyle dikkat çekiyor.