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Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi - Son Dakika

Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi

13.12.2021 09:30
Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye-Slovenya ortak etkinliğine katıldı.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye- Slovenya ortak etkinliğine katıldı. Slovenyalı Michelin Yıldızlı Şef Jorg Zupan ile mutfağa girdi. Şef, etkinlik öncesinde gastronomi öğrencileriyle Kayseri pazarında coğrafi işaretli ürünleri inceledi.

İki milyon nüfusuna göre 7 Michelin yıldızlı şefi olan Slovenya, bu başarısıyla "2021 yılı Avrupa Gastronomi Bölgesi" ilan edildi. Slovenya'yı Türkiye'de özel bir etkinlikle tanıtmak, iki ülkeyi yakınlaştırmak ve ikili ekonomik ilişkileri kültürel bir katkıyla desteklemenin amaçlandığı etkinlikte, Michelin Yıldızlı Şef Jorg Zupan, Altınbaş Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, Araştırma Görevlisi Sercan Azbaz ve öğrencileri ile birbirinden eşsiz lezzetlere imza attı.

Michelin Yıldızlı Şef Jorg Zupan, Türkiye'de gastronomi ve mutfak sanatları eğitiminin geldiği noktadan çok etkilendiğini belirterek, birlikte çalışma yaptığı öğrencilerin yaratıcı ve donanımlı olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

BÜYÜKELÇİLERDEN YÜKSEK KATILIM

Olağanüstü Gastronomi Lezzetleri, JRE Slovenya ortaklığı ve Oluş Molu'nun ev sahipliğinde Sunolus Boutique Hotel'de 30 kişilik kapalı bir grup ile gerçekleşen tadım davetine, Slovenya Büyükelçisi Primoz Šeligo, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic ve İrlanda Büyükelçisi Sonya Mc Guinness katıldı.

Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İnanç Atılgan'ın da katıldığı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün bir sonraki etkinliğinin Slovenya'da Türk mutfağının tadımı olacak.


Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi
Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi
Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi
Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi

Gastronomi, Michelin, Slovenya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gastronomi öğrencileri Michelin yıldızlı şefle mutfağa girdi - Son Dakika


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