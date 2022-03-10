Gastronomi öğrencilerine mimari pasta atölyesi - Son Dakika

Ukraynalı pasta şefi Dinara Kasko'nun, mimari modellemeleri 3D yazıcılarla kalıplara aktararak yaptığı pastaların üretimine Türkiye'de başlandı. Şef Kasko'nun şefliğinde Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde uygulamalı mimari pasta atölyesi düzenlendi.

Gastronomi öğrencilerine özel olarak gerçekleşen atölye çalışmasında Şef Ksenia Foksha, pastaların modelleme süreci, kullanılan malzemeler ve yapılış tarifini örnek pasta yapımı eşliğinde anlattı.

MESLEKİ GELİŞİM ADINA ÖNEMLİ BİR DENEYİM

Düzenlenen atölye, Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mutfağında gerçekleşti. Atölyeye katılan öğrenciler, modelleme sürecinden malzeme kullanımına dek farklı aşamalara sahip mimari pasta yapımını izleyerek detaylı bilgi aldı. Tüm dünyada büyük ilgi toplayan mimari pastaların yapılış sürecini yakından gözlemleyen öğrenciler, kalıptan çıkan pastaların boyama işlemini gerçekleştirdi. Öğrenciler, görünümleri kadar lezzetleriyle de farklı olan mimari pastaların yapımını öğrenmenin mesleki gelişimleri adına önemli bir deneyim olduğunu ifade ederlerken Şef Ksenia Foksha da öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Bşk. Dr. Özge Seçmeler'in Şef Ksenia Foksha'ya günün anısına bir plaket sunduğu etkinlik, yapılan pastaların tadımıyla sona erdi.