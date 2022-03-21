Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi - Son Dakika
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Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi

21.03.2022 21:24
Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi

Gastronomi profesyonelleri, Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezerek, soğuk sıkım zeytinyağının tadına baktılar.

Gastronomi profesyonelleri, Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezerek, soğuk sıkım zeytinyağının tadına baktılar.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle düzenlenen etkinlik için Kilis'e gelen Turizmi Geliştirme ve Uygulama Uzmanı Ferah Güneri Bircan, Ağırlama ve Konaklama Yönetim ve Yatırım Danışmanı Osman Rıfat Serim, Şef-Yazar-TV Programcısı-İşletmeci Yunus Emre Akkor, Şef-Yazar-TV Programcısı-Gastronomi Okulu, iş adamı Eyüp Kemal Sevinç Özer, Turizm Projeleri Geliştirme Uzmanı Kazım Gürkan, Gastronomi Yazarı ve İletişim Uzmanı Zeynep Kakınç, Akademisyen-Gastronomi Projeleri Yazarı Sultan Kübra Yüzüncüyıl, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı Nilhan Aras ile beraberindekiler, coğrafi işaret belgesi bulunan Kilis zeytinyağı fabrikalarını gezdiler. Soğuk sıkım zeytinyağının tadına bakan heyet şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok yarışmada üst üste altın madalya alan zeytinyağı üretim tesislerini gezen gastronomi profesyonelleri, fabrika sahibi Ali Servet'ten bilgi aldılar. Ev hanımları tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin tadına da bakan gastronomi profesyonelleri, Kilis'in gastronomi açısından önemli bir kent olduğunu ifade ettiler.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, basın mensuplarına Kilis'te Türkiye'nin önemli gastronomi profesörlerini ağırladıklarını ifade ederek, "Misafirlerimizin geliş amacı Kilis'in gastronomi açısından mevcut çalışmaları yerinde görmek, bizlere öneri sunmak, bölgemizi gastronomi turizmi açısından tanımak için bulunuyorlar. Kilis'in tarımsal açıdan en önemli ürünlerinden Kilis yağlık zeytinyağını buradaki misafirlerimize tattırdık. Bildiğiniz gibi Kilis zeytini 4 bin yıllık bir geçmişe sahip Oylum Höyük'te yapılan kazılarda elde edilen verilere göre. Bu vesileyle biz de kalkınma ajansı olarak Kilis'te hem zeytinyağının üretiminin attırılması, markalaşması, pazarlanması, ihraç edilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kilis zeytinyağı 12 madalyaya ulaştı, coğrafi işareti alındı. Tanıtım için çok önemli aşamalar aşılmış durumdadır. Kilis, Hatay ve Gaziantep'in arasında kalması nedeniyle gastronomi turizmi açısından önemli bir merkezdir. Kilis zengin yemek çeşitleriyle, yemeklerine lezzet katan coğrafi işaretli zeytin yağıyla bugün gastronomi turizminde marka olacak illerin başında geliyor" dedi.

Heyete Kilis Valisi Recep Soytürk ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da eşlik etti.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi
Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi
Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi
Gastronomi profesyonelleri Kilis'te zeytinyağı fabrikalarını gezdi

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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