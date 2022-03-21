Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı - Son Dakika
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Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı

21.03.2022 21:46

Kilis Valiliği koordinesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle kente gelen gastronomi profesyonellerinden oluşan heyet, kentin lezzetlerini tattı.

Kilis Valiliği koordinesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle kente gelen gastronomi profesyonellerinden oluşan heyet, kentin lezzetlerini tattı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği'ni ziyaret eden heyet, burada soğuk sıkım zeytinyağı ile Kocabeyli Karaçavuş Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde çalışan kadınların yaptığı yöresel yemeklerin tadına baktı.

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, gazetecilere, Kilis'te Türkiye'deki önemli gastronomi profesyonellerini ağırladıklarını belirtti.

Kilis'in gastronomi turizmi noktasındaki mevcut çalışmalarını yerinde görmeleri için heyeti ağırladıklarını dile getiren Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Kilis'imizin en önemli tarımsal değerlerinden birisi olan Kilis yağlık zeytinini ve zeytinyağını misafirlerimize tattırdık. Kilis zeytini 4 bin yıllık bir geçmişe sahip. Biz de kalkınma ajansı olarak Kilis'te hem zeytinyağının arttırılması, markalaşması, pazarlanması ve ihraç edilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz."

Yapılan çalışmalar sonucunda, coğrafi işaret alınan Kilis zeytinyağının 12 madalya kazandığını aktaran Akyılmaz, tanıtım için çok önemli aşamaların aşıldığını ifade etti.

Akyılmaz, Kilis'in Hatay ve Gaziantep arasında yer alması sebebiyle gastronomi açısından önemli bir destinasyon merkezi olduğuna işaret ederek, "Kilis, sahip olduğu zengin yemek çeşitleriyle ve yemeklerine lezzet katan coğrafi işaretli zeytinyağıyla bugün gastronomi turizminde marka şehir olabilecek illerin başında geliyor." diye konuştu.

Akyılmaz, gastronomi yazarları, bu alanda yatırım yapan ünlü iş insanları, şefler ve gastronomi okullarının yöneticilerinden oluşan heyeti 2 gün Kilis'te ağırlayarak buranın ulusal ve uluslararası bilinirliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, şef Yunus Emre Akkor, şef Eyüp Kemal Sevinç, gastronomi yazarı ve iletişim uzmanı Zeynep Kakınç ile ağırlama ve konaklama yönetim ve yatırım danışmanı Osman Rıfat Serim, gastronomi turizmi geliştirme ve uygulama uzmanı Ferah Güneri Bircan ve diğer ilgililer katıldı.

Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı
Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı
Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı
Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gastronomi profesyonelleri Kilisli kadınların yaptığı yemekleri tattı - Son Dakika


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