"Gastronomi Şehri Balıkesir" için ilk imzalar atıldı

Balıkesir'de, Marka Şehir Balıkesir Projesi'nin ikinci marka teması olan "Gastronomi Şehri Balıkesir" için çalışmalar başladı.

Balıkesir'in gastronomik zenginliklerini ilk etapta Türkiye'ye, sonrasında ise tüm dünyaya tanıtmak isteyen Balıkesir Valiliği; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile "Gastronomi Şehri Balıkesir Projesi" için güçlerini birleştirdi ve bu kapsamda imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ve GMKA Genel Sekreteri Hasan İskender katıldı.

İmza töreninde Güney Marmara Kalkınma Ajansı Turizm Birim Başkanı Candan Şahin, "Balıkesir Gastronomi Şehri Olma Yolunda" konulu sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da hazırlığına başlanan ikinci projeyle Balıkesir'in gastronomik değerlerinin araştırılması ve ticarileştirilerek turizm öğesi haline getirilmesin hedeflendiğini vurguladı.

Balıkesir'in UNESCO ağlarına dahil edilmesi gerektiğine değinen Şıldak, "Gastronomi turizmi, sezondan bağımsız şekilde yılın her döneminde turizmden gelir elde edebilmek için önemli bir araçken tarımsal üretimi, gıda sanayisini, hizmetler ve konaklama sektörü gibi istihdam yoğun sektörleri tetikleyebilen önemli bir araçtır." ifadesini kullandı.