Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi - Son Dakika

Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

6 saat önce

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Usta Çırak Buluşması" etkinliği kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Usta Çırak Buluşması" etkinliği kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Nimet Fahri Öksüz Anadolu ve Turizm Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, mezunlarla yeni dönem öğrenciler yaptığı lezzetleri jürinin beğenisine sundu.

Oluşturulan platformda ana yemek, ara sıcak, meze, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 15 çeşit yiyecek yapan katılımcılar, en güzel lezzeti yapabilmek için ter döktü.

Düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Yarışmaya eski mezunlardan İdil Sakaoğlu da 3 aylık bebeğiyle katıldı.

Eski mezunlardan yurt dışında önemli bir otelde aşçılık yapan Nezahat Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Okuldan 10 yıl önce mezun olduğunu ifade eden Açıkgöz, "Buradan mezun olduktan sonra okulun bana kazandırdığı bilgi ve tecrübeleri hayatımda yaşadım. Bölümümü okuduğum için şanslıyım. Yeni öğrenci arkadaşlarımızın her zaman şanslarının olduğunu ekonomik anlamda da kendilerine yeteceğini belirtmek istedim." dedi.

Öğrencilerden Hasan Hüseyin de, eski mezunlarla bir araya gelerek gerçekleştirilen yarışmanın güzel olduğunu, bu sayede onların tecrüselerini de dinleme şansı yakaladıklarını kaydetti.

Etkinliğe okulun eski dönem öğretmenleri de katıldı.

Yarışma hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Gastronomi şehri Hatay'da yemek yarışması düzenlendi

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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