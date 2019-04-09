Gastronomi Sertifikasına Akademisyenlerden Büyük İlgi

GASTRONOMİ ve Mutfak Sanatları bölümüne artan ilgiden hareketle yola çıkan Nişantaşı Üniversitesi, 'Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi' sertifika programını hayata geçirdi.

GASTRONOMİ ve Mutfak Sanatları bölümüne artan ilgiden hareketle yola çıkan Nişantaşı Üniversitesi, 'Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi' sertifika programını hayata geçirdi. Farklı üniversitelerden 14 akademisyenin katıldığı program sonunda katılımcılar, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'ndan sertifikalarını aldı.



Nişantaşı Üniversitesi tarafından Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde mutfak uygulamaları alanında uzmanlaşmış akademisyen ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla eğiticinin eğitimi kapsamında düzenlenen ve büyük ilgi gören 'Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında Eğiticinin Eğitimi' sertifika programı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Profesyonel Aşçılık ve Mutfak Uygulamalarıyla, İleri Pastacılık–Ekmekçilik başlıkları altında gerçekleştirilen ve yaklaşık dört ay süren eğitime katılan 14 akademisyen sertifika töreninde eğitim sürecindeki katkılarından dolayı Nişantaşı Üniversitesi'ne teşekkür etti.



"MUTFAK LABORATUVARLARINA DİKKAT EDİN"



Sertifika programında eğitim alan akademisyenlerden Dr. Öğr. Üyesi Özgür Ergün, "Ülkemizin mutfak kültürü, lezzeti ve çeşitliliğiyle farklı birçok kültürden insanın damak tadına hitap eden ve her geçen gün daha fazla ilgi çeken bir turizm dinamiğidir. Turizm hareketine katılan her insan için seyahat ve konaklama ile birlikte üç temel unsurdan birisi olan yeme içme faaliyetine hizmet veren bu alanda faaliyet gösteren işletme sayıları dikkate alınırsa gastronomi ve mutfak sanatları alanında mezuniyet sonrası istihdam koşullarının çok yüksek olduğu net bir şekilde ifade edilebilir. Son yıllarda birçok üniversitede açılan ve kontenjanları tamamen dolan bu bölümün en büyük problemi uygulama eğitimlerinin verileceği mutfak laboratuvarlarının yetersizliği ve mutfak uygulamaları alanında uzman öğretim üyesi sayısının azlığıdır. Bu programı tercih etmeyi düşünen adaylara tavsiyem; tercih döneminde üniversitelerin mutfak laboratuvarlarının nitelik ve niceliğini, akademik kadrolardaki mutfak uygulama eğitimi verebilecek akademisyen sayılarını göz önünde bulundurmaları" dedi.



Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise sertifika programı hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:



"Üniversitemiz gerek mutfak uygulama laboratuvarlarını gerekse hem teorik hem de uygulama eğitimlerini verecek nitelikli akademisyen kadrosunu farklı üniversitelerden akademisyenlerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu sertifika programı için hiç bir karşılık gözetmeden seferber etmiştir. Yakın zaman içerisinde yeni eğitim programlarıyla yükseköğretime hizmet vermeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kurucu Başkanımız Sayın Levent Uysal'a ve eğitim süresince emek veren tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ederim."



- İstanbul

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