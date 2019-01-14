Son Dakika Haberleri: “Gastronomi Trendleri Buluşması 2019” Fransa Sarayı’nda

“Gastronomi Trendleri Buluşması 2019” Fransa Sarayı’nda

1 saat önce

Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde 3.sü düzenlenen, "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019," Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderleri ile 15 Ocak Salı günü Fransa Sarayı'nda "Atıksız Mutfak" teması ile gerçekleştirilecek.

“Gastronomi Trendleri Buluşması 2019” Fransa Sarayı’nda, System.String[]
Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde 3.sü düzenlenen, "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019," Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderleri ile 15 Ocak Salı günü Fransa Sarayı'nda "Atıksız Mutfak" teması ile gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Fransa, Ekonomi
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