“Gastronomi Trendleri Buluşması 2019” Fransa Sarayı’nda
1 saat önce
Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde 3.sü düzenlenen, "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019," Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderleri ile 15 Ocak Salı günü Fransa Sarayı'nda "Atıksız Mutfak" teması ile gerçekleştirilecek.
Le Cordon Bleu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliğinde 3.sü düzenlenen, "Gastronomi Trendleri Buluşması 2019," Le Cordon Bleu mezunu ünlü şefler ve kanaat önderleri ile 15 Ocak Salı günü Fransa
Sarayı'nda "Atıksız Mutfak" teması ile gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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