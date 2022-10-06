AFYONKARAHİSAR - Gastronomi treni ilk seferine başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Gastronomi treni ilk seferine başladı

06.10.2022 16:07

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) turizme yeni bir ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gastronomi Treni, 4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında ilk seferine Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) turizme yeni bir ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gastronomi Treni, 4. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında ilk seferine Afyonkarahisar'da başladı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ali Çetinkaya Tren Garı'ndan hareket öncesi düzenlenen programda, kültür turizminin en önemli unsurlarından birinin gastronomi olduğunu belirtti.

Gastronomi alanında diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'nin rakipsiz alana doğru ilerlediğini anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her köşesinde, bölgesinde, yöresinde o bölgeye, o yöreye özel, o bölgeden başka bir yerde bulunmayacak lezzetler, tatlar keşfediyoruz. Biz de TÜRSAB olarak elimizden geldiği kadar her bölgeye yetişerek oralardaki ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gastronomi deyince akla sadece yiyecek, içecek geliyor, karın doyurmak geliyor. Gastronomi çok geniş, çok derin bir alan. Bizim de keşfedecek çok şeyimiz var. Türkiye olarak Osmanlı topraklarının genişliğinden gelen bir saray mutfağımız var. Türkiye'de bir araştırmaya göre, ülkemizde 2 bin 200'ün üzerinde yerel lezzet ve yiyecek, içecek olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunları mümkün olduğu kadar fazla değerlendirmemiz gerekiyor."

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da trenin gelenekte, edebiyatta ve türkülerde ayrılıkların, kavuşmanın, özlemlerin, bir arada olmanın, hasretin bir ifadesi gibi olduğunu söyledi.

Gastronomi Treni fikrinin, bu ülkede yaşayanların kendi kültürünün, kendi değerlerinin gastronomi ve mutfak vesilesiyle hatırlanmasına vesile olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, "Gastronomi treni fikrini ortaya atanlardan ve uygulanmasında da vesile olanlara teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de gastronomi şehri unvanını aldıktan sonra birçok tanıtım faaliyetine imza attıklarını bildirdi.

Son olarak kent lezzetlerinden oluşan bir paketi milletvekillerine gönderdiklerini dile getiren Zeybek, "Afyonkarahisar 600'e yakın yöresel ürünüyle belki de en çok yöresel ürüne sahip tek iliz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gastronomi Treni, son durağı olan Dinar'a uğurlandı.

Tınaztepe-Sandıklı güzergahı üzerinden yolculuğunu saat 16.23'te Dinar İstasyonu'nda tamamlayacak trende, yolculuk boyunca davetlilere yöresel lezzet sunumları ve yöresel dilde ürün tanıtımları yapılacak.

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AFYONKARAHİSAR - 'TÜRSAB Gastronomi Treni' ilk seferini tamamladı AFYONKARAHİSAR - 'TÜRSAB Gastronomi Treni' ilk seferini tamamladı
Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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