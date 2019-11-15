'Gastronomi Turizmi Çalıştayı' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı 16-17 Kasım tarihlerinde Radison Blu Hotel'de yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalıştayda Kayseri mutfağının dünyaya tanıtılması için yol haritasının belirleneceğini söyledi.



Kayseri'nin zengin mutfağının dünyaya tanıtılması için düzenlenen Gastronomi Turizmi Çalıştayı 16 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Radisson Blu Hotel'de başlayacak. İki gün sürecek olan çalıştay süresince Kayseri mutfağının zenginliği ve gastronominin turizmdeki yeri ile ilgili oturumlar gerçekleştirilecek ve bu oturumlara konunun uzmanları ile dünyaca ünlü şefler katılacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sucuk-pastırma ve mantının Kayseri mutfağının en önemli lezzetleri olduğunu; ancak mutfağımızın sadece bunlardan ibaret olmadığını söyledi. Develi Cıvıklısı, Kavurma, Yağlama, adına türküler yakılmış bağların yaprağından oluşan Yaprak Sarması, Nevzine ve Aside tatlıları ile zengin bir mutfağa sahip olduğumuzu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu önemli lezzetleri kamuoyuna tanıttı. Başkan Büyükkılıç, gilaburu suyu üzerinde de durarak hiçbir katkı maddesi olmadan içilen gilaburu suyunun antioksidan özelliğinin bulunduğunu, karaciğerin dostu olduğunu ve böbrekleri temizlediğini dile getirdi.



Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile bir yol haritası oluşacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu yol haritası çerçevesinde önümüzdeki sene uluslararası bir çalışma yapacaklarını vurguladı. - KAYSERİ