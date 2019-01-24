Son Dakika Haberleri: Gastronomi Turu Gala Gecesi Düzenlendi

Gastronomi Turu Gala Gecesi Düzenlendi

1 saat önce

Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği tarafından düzenlenen "Peynir hardaliye ve siyez gastronomi turu gala gecesi" düzenlendi.

Gastronomi Turu Gala Gecesi Düzenlendi, System.String[]
Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği tarafından düzenlenen "Peynir hardaliye ve siyez gastronomi turu gala gecesi" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Us, Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Jülide Başkur ile Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkanı Ahmet Karaman katıldı.

Programda Kırklareli yöresel ürünleri kullanılarak yapılan lezzetler tanıtıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, yemeklerin bir kültürün ve millet varlığının oluşumunda asli bir unsur olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin bir ilin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Bilgin, "Zengin yemek kültürümüzü yerli ürünleri kullanarak bizlere bu güzel yemekleri hazırlayan şeflerimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, organizasyona katılan şefleri tebrik ederek sertifikalarını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel
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