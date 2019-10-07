Son Dakika Haberleri: Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor
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Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor

1 saat önce

Antalya Akra Otel'de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Meze Festivali, 16 mekanı bir araya getirerek şeflerin hazırlayacağı dünyaca ünlü 32 çeşit mezeyi, gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.

Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor, System.String[]

Antalya Akra Otel'de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Meze Festivali, 16 mekanı bir araya getirerek şeflerin hazırlayacağı dünyaca ünlü 32 çeşit mezeyi, gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.

Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06 
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