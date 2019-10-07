Gastronomi tutkunları, Antalya’da meze festivalinde buluşuyor
1 saat önce
Antalya Akra Otel'de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Meze Festivali, 16 mekanı bir araya getirerek şeflerin hazırlayacağı dünyaca ünlü 32 çeşit mezeyi, gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.
Antalya Akra Otel'de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Meze Festivali, 16 mekanı bir araya getirerek şeflerin hazırlayacağı dünyaca ünlü 32 çeşit mezeyi, gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
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