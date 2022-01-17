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Gastronomi ve aşçılıkta eğitim kalitesini tescillediler - Son Dakika

Gastronomi ve aşçılıkta eğitim kalitesini tescillediler

17.01.2022 12:05
Gastronomi ve aşçılıkta eğitim kalitesini tescillediler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından turizm alanı için yetkilendirilmiş tek akreditasyon kuruluşu Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) üç eğitim kurumunun daha kalitesini tescilledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından turizm alanı için yetkilendirilmiş tek akreditasyon kuruluşu Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) üç eğitim kurumunun daha kalitesini tescilledi.

AKREDİTE PROGRAM SAYISI YÜZDE 55 ORANINDA ARTTI

Belli bir kalite standardı doğrultusunda verilen ve eğitimin ölçüsünü gösteren üniversite akreditasyonları öğrencilerin üniversite tercih dönemlerinde dikkatle takip ettiği kriterlerin başında geliyor. Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayısı Türkiye çapında 2016 yılında 433 iken, 2019 itibariyle bu sayı 671'ye ulaştı. Bu doğrultuda, 2016 yılına göre 2019 yılında akredite program sayısı ise yüzde 55 oranında arttı. 2019 yılında akredite lisans programlarının mezun veren tüm lisans programlarına oranı ise yüzde 10,53 olarak gerçekleşti.

EĞİTİM KALİTESİNİ TESCİLLEDİLER

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı ve Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı TUADER-TURAK tarafından akredite edilerek eğitim kalitesini tescilleyen yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.


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Üniversite, Gastronomi, Lisans, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gastronomi ve aşçılıkta eğitim kalitesini tescillediler - Son Dakika


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