"Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi" için imzalar atıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) "Gaziantep Gastronomi ve Mutfak Sanatları Akademisi" projesinin hayata geçirileceği merkez için imzalar atıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşme ile GTO, Erikçe Kent Ormanı girişinde bulunan taşınmazı Gastronomi Akademisi projesinin yürütme ve uygulama alanı olarak kullanmak üzere 20 yıllığına kiraladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisine Başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, imza töreninin ardından projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, gastronomi hizmetlerini kentin ekonomisine ve sosyal yaşamına değer katan bir yere taşımak gerektiğine değindi.

İşletmelerin hizmet kalitelerini arttırmaya destek olacaklarını kaydeden Yıldırım, sektöre profesyoneller yetiştireceklerini belirtti.

Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Mutfak Sanatları Merkezinde şehrin mutfağının tanıtılması ve vasıflı eleman yetiştirilmesi için eğitimler, atölye çalışmaları yapılacağını aktaran Yıldırım, "Akademideki teorik bilgilerin pratik eğitimleri ve uygulamaları da restoran kısmında olacak. Gıda güvenliğinden, hijyene, menü hazırlamaya, sunum tekniklerine, tanıtım ve halkla ilişkilere kadar sektörün ihtiyacı olan temel alanlarda işletmelerimize eğitimler ve danışmanlık hizmeti verilecek." ifadelerini kullandı.

İşletmelerde konsept için de danışmanlık yapacaklarını, akademinin sektöre yönelik bir yetkilendirme ve belgelendirme merkezi olacağını aktaran Yıldırım, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Burada aynı zamanda da sektör çalışanlarımızın yetkinliklerini de belgelendireceğiz. Artık Mesleki Yeterlik Belgesi alma zorunluluğu var. Şu an tehlikeli mesleklerde zorunluluk olsa da yakın gelecekte tüm meslek dalları için bunun olacağını düşünüyoruz. Biz de aşçılık alanında yetkinlikleri belgelendireceğiz. Bunun için de altyapı çalışmalarımız başladı. Kısa vadede bu alanda yetkilendirilmiş kurum olacağız. Böylece sektörde çalışanlar artık mesleki yeterliliğe haiz, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip çalışanlar olacak."