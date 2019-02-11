Gastronomi ve tasarım profesyonellerinin haftasonu

Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinlik programı; workshoplar, seminerler ve sergilerden oluşacak.

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