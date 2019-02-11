Son Dakika Haberleri: Gastronomi ve tasarım profesyonellerinin haftasonu

Gastronomi ve tasarım profesyonellerinin haftasonu

32 dakika önce

Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Gastronomi ve tasarım profesyonellerinin haftasonu, System.String[]
Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinlik programı; workshoplar, seminerler ve sergilerden oluşacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12 

Ekonomi
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