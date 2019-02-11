Gastronomi ve tasarım profesyonellerinin haftasonu
32 dakika önce
Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.
Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend@Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinlik programı; workshoplar, seminerler ve sergilerden oluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:12
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